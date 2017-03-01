«Рубин» обыграл «Сибирь» и вышел в полуфинал Кубка России
КАЗАНЬ, 1 мар —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты казанского «Рубина» победили новосибирскую «Сибирь» и вышли в полуфинал Кубка России.
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«Рубин» в Казани на стадионе «Центральный» выиграл со счетом 1:0 (0:0). Победный гол на 88-й минуте забил Жонатас.
В полуфинале «Рубин» сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга.
Главные тренеры
|Грасия Хави
|Сергей Кирсанов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Угловые
|5
Судьи
|Главный судья
|Евгений Турбин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Ринат Деушев (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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