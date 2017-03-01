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1 марта 2017, 18:05 | Футбол: Кубок России | Р-Спорт

«Рубин» обыграл «Сибирь» и вышел в полуфинал Кубка России

КАЗАНЬ, 1 мар — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты казанского «Рубина» победили новосибирскую «Сибирь» и вышли в полуфинал Кубка России.

Футболисты казанского Рубина победили новосибирскую Сибирь и вышли в полуфинал Кубка России. Увеличить
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«Рубин» в Казани на стадионе «Центральный» выиграл со счетом 1:0 (0:0). Победный гол на 88-й минуте забил Жонатас.

В полуфинале «Рубин» сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга.

1.03.2017 15:00 Плей-офф: 1/4 финала Центральный
Рубин 1:0 Сибирь
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Грасия Хави Сергей Кирсанов
Голы
88′ Кристиан Жонатас (Р. Камболов) 22
Составы
Сергей Рыжиков (к) 1
Эльмир Набиуллин 3
Карлос Самбрано 25
Тарас Бурлак 90
Максим Канунников 9
Кристиан Жонатас 22
Янн М`Вила 4
Руслан Камболов 88
19′ 87′ Мориц Бауэр 23
Мийо Цакташ 20
90+2′ 90′ Рифат Жемалетдинов 96
Ильзат Ахметов 85
61′ Денис Ткачук 31
Карадениз Гекдениз 61
22 Николай Цыган
28 Руслан Магаль
55 Алексей Гладышев
3 Максим Плопа
6 Евгений Качан
25 Михаил Мищенко
11 Никита Безлихотнов
13 Гуджа Рухаиа 20′
10 Максим Андреев
37 Евгений Чеботару (к)
77 Артем Коржунов 75′
7 Роман Беляев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Угловые 5
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Ринат Деушев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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