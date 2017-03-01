Младен Кашчелан: Последняя проверка перед Кубком нам удалась

— Думаю, мы готовы на 100 процентов. У нас было три полноценных сбора, успели немного отдохнуть в перерывах между ними. Сейчас подходим к «Локомотиву» в хорошем состоянии, — отметил 34-летний полузащитник.

— Последний контрольный матч «Тосно» провел с минским «Динамо». Вы одержали победу 3:0. Можно назвать эту игру репетицией перед «Локомотивом»?

— Понятно, что это разные соперники, но мы старались не только в этой, но и в остальных матчах играть от себя. Не смотреть на соперника. Встреча с «Динамо» — последняя наша проверка, и она удалась. Всегда приятно, когда итог получается позитивным.

— До этого вы встречались с «Крыльями Советов», но уступили 2:4. Что произошло в той игре?

— Возможно, в том матче нам чего-то не хватало в завершении атак. По игре мы не уступили «Крыльям», так получилось, что они забивали с полумоментов. Там квалифицированные футболисты, которым этого достаточно. Поэтому такой счет.

— Можно ли говорить, что «Тосно» теперь будет играть в четыре защитника?

— Я не люблю говорить об этом. Это внутренние дела команды. Мы использовали разные схемы, в том числе и в 4 защитника. Но подробнее говорить не хотел бы.

— Нападающий Евгений Марков пропустит игру с «Локомотивом». Это значимая потеря?

— Серьезная. Вместе с Антоном Заболотным они забили на двоих 18 голов, у них был забивной тандем. Его будет не хватать, у него есть хорошие качества.

— Дмитрий Парфенов впереди использовал другую связку — Милевский-Кутьин.

— Один и другой хорошо отработали на сборах, участвовали во всех играх, показали свои качества и, надеюсь, сумеют показать максимум в игре с «Локомотивом».

— Какое впечатление «Локомотив» оставил у вас по контрольным матчам?

— Там собраны высококвалифицированные футболисты, которые вызываются в свои сборные. Не могу сказать, что мы детально разбирали эту команды. Стараемся концентрироваться на своей игре. Сложно предположить, как соперник будет играть. Будет интересно. Не могу выделить кого-то конкретно в атакующей линии «Локо». Надеюсь, в среду будут выделяться наши форварды.

— Станет ли вылет из Кубка для «Тосно» большой трагедией, учитывая, что команда борется за выход в премьер-лигу?