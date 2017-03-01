Младен Кашчелан: Последняя проверка перед Кубком нам удалась
В преддверии матча с московским «Локомотивом» капитан «Тосно» Младен Кашчелан рассказал о контрольных играх команды на сборе, а также подчеркнул, что команда готова к кубковому матчу против московского «Локомотива».
— Думаю, мы готовы на 100 процентов. У нас было три полноценных сбора, успели немного отдохнуть в перерывах между ними. Сейчас подходим к «Локомотиву» в хорошем состоянии, — отметил 34-летний полузащитник.
— Последний контрольный матч «Тосно» провел с минским «Динамо». Вы одержали победу 3:0. Можно назвать эту игру репетицией перед «Локомотивом»?
— Понятно, что это разные соперники, но мы старались не только в этой, но и в остальных матчах играть от себя. Не смотреть на соперника. Встреча с «Динамо» — последняя наша проверка, и она удалась. Всегда приятно, когда итог получается позитивным.
— До этого вы встречались с «Крыльями Советов», но уступили 2:4. Что произошло в той игре?
— Возможно, в том матче нам
— Можно ли говорить, что «Тосно» теперь будет играть в четыре защитника?
— Я не люблю говорить об этом. Это внутренние дела команды. Мы использовали разные схемы, в том числе и в 4 защитника. Но подробнее говорить не хотел бы.
— Нападающий Евгений Марков пропустит игру с «Локомотивом». Это значимая потеря?
— Серьезная. Вместе с Антоном Заболотным они забили на двоих 18 голов, у них был забивной тандем. Его будет не хватать, у него есть хорошие качества.
— Дмитрий Парфенов впереди использовал другую связку —
— Один и другой хорошо отработали на сборах, участвовали во всех играх, показали свои качества и, надеюсь, сумеют показать максимум в игре с «Локомотивом».
— Какое впечатление «Локомотив» оставил у вас по контрольным матчам?
— Там собраны высококвалифицированные футболисты, которые вызываются в свои сборные. Не могу сказать, что мы детально разбирали эту команды. Стараемся концентрироваться на своей игре. Сложно предположить, как соперник будет играть. Будет интересно. Не могу выделить
— Станет ли вылет из Кубка для «Тосно» большой трагедией, учитывая, что команда борется за выход в
— Думаю, нет. Не так важно, какой будет результат в отдельно взятом матче. Мы очень старались, много работали, чтобы выйти в ¼ Кубка России. Нам остается выйти на поле, показать лучшую игру и пройти дальше. Ничего страшного не случится, если вылетим. Но, как уже было сказано, наша главная задача — попасть в
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