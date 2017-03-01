Бузникин: ФК «Краснодар» расслабился в матче КР с «Уралом» и поплатился за это
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Футболисты «Краснодара» слишком рано расслабились в матче ¼ финала Кубка России против екатеринбургского «Урала», подумав, что решили исход игры в первом тайме, и поплатились за это, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» руководитель селекционной службы краснодарского клуба Максим Бузникин.
«Урал» во вторник в Краснодаре добился победы в четвертьфинале Кубка страны в серии пенальти. «Краснодар» к 33-й минуте встречи вел со счетом 3:0. На 89-й минуте при счете 3:3 форвард «Краснодара» Федор Смолов не смог реализовать пенальти. «Урал» с 92-й минуты играл в меньшинстве после удаления Александра Данцева.
«Такое бывает, это футбол. Неожиданный матч. Тут все стандартно — если расслабляешься, футбол сразу наказывает. Вот это и произошло. Сделали все в первом тайме, расслабились и перестали играть, подумав, наверное, что все сделано, и поплатились за это. А потом уже тяжело, потом отвернулась фортуна», — сказал Бузникин по телефону.
«То, что Федор не реализовал пенальти, не настораживает. По большому счету у каждого спортсмена бывают такие черные дни. Надо просто сейчас сделать выводы и тщательнее готовиться. Без падений и провалов не бывает взлетов. Надо сделать выводы, и впереди нас ждет важная игра», — добавил он.
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