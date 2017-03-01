Бузникин: ФК «Краснодар» расслабился в матче КР с «Уралом» и поплатился за это

«Урал» во вторник в Краснодаре добился победы в четвертьфинале Кубка страны в серии пенальти. «Краснодар» к 33-й минуте встречи вел со счетом 3:0. На 89-й минуте при счете 3:3 форвард «Краснодара» Федор Смолов не смог реализовать пенальти. «Урал» с 92-й минуты играл в меньшинстве после удаления Александра Данцева.

«Такое бывает, это футбол. Неожиданный матч. Тут все стандартно — если расслабляешься, футбол сразу наказывает. Вот это и произошло. Сделали все в первом тайме, расслабились и перестали играть, подумав, наверное, что все сделано, и поплатились за это. А потом уже тяжело, потом отвернулась фортуна», — сказал Бузникин по телефону.

«То, что Федор не реализовал пенальти, не настораживает. По большому счету у каждого спортсмена бывают такие черные дни. Надо просто сейчас сделать выводы и тщательнее готовиться. Без падений и провалов не бывает взлетов. Надо сделать выводы, и впереди нас ждет важная игра», — добавил он.