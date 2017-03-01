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1 марта 2017, 13:23 | Футбол: Кубок России | Р-Спорт

Кашчелан: Вылет из Кубка России не станет большой трагедией для ФК «Тосно»

МОСКВА, 1 мар — Р-Спорт. Футболисты «Тосно» будут раскованы психологически в матче ¼ финала Кубка России с московским «Локомотивом», так как поражение и вылет из турнира не станут для них большой трагедией, заявил капитан команды из Ленинградской области Младен Кашчелан, слова которого приведены на официальном сайте клуба.

Встреча ¼ финала Кубка страны между «Локомотивом» и «Тосно» пройдет в среду в Москве и начнется в 19:30 мск.

«Думаю, нет, — ответил Кашчелан на вопрос, станет ли вылет из Кубка для “Тосно” большой трагедией. — Не так важно, какой будет результат в отдельно взятом матче. Мы очень старались, много работали, чтобы выйти в ¼ Кубка России. Нам остается выйти на поле, показать лучшую игру и пройти дальше. Ничего страшного не случится, если вылетим».

«Тосно» после осенней части сезона идет на втором месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), имея в активе 49 очков после 24 матчей.

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Три матча ¼ финала Кубка России по футболу пройдут в среду в Москве, Казани и Уфе

Три матча ¼ финала Кубка России по футболу пройдут в среду в Москве, Казани и Уфе

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Три четвертьфинальных матча розыгрыша Кубка России по футболу будут сыграны в среду. «Уфа» примет «Анжи», тогда как соперниками «Локомотива» и «Рубина» станут клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — «Тосно» и «Сибирь» соответственно.
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