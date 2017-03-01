Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/28928605/
1 марта 2017, 9:46 | Футбол: Кубок России | УралПолит.ру

«Мужики, с победой!» Куйвашев поздравил ФК «Урал»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил ФК «Урал» с победой в матче с «Краснодаром» и выходом в полуфинал Кубка России.

«Только что наш “Урал” победил “Краснодар” в серии пенальти 4:3 и вышел в полуфинал Кубка России! Даже перенос матча с домашней арены в Краснодар не смог сломить уральский характер! Ради такой радости победы, ради будущего юных футболистов мы и готовимся к Чемпионату мира! Мужики, с победой! Мы вами гордимся!», — написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Вчера в матче с «Краснодаром» уральские футболисты одержали победу над соперником со счетом 4:3. Уральцы вышли в Кубок России, где принимали участие лишь в 2008 году.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», мачт «Урала» и «Краснодара» был перенесен из Екатеринбурга на Кубань из-за ненадлежащего состояния газона на «СКБ Арене».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Кубка России

Три матча ¼ финала Кубка России по футболу пройдут в среду в Москве, Казани и Уфе

Три матча ¼ финала Кубка России по футболу пройдут в среду в Москве, Казани и Уфе

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Три четвертьфинальных матча розыгрыша Кубка России по футболу будут сыграны в среду. «Уфа» примет «Анжи», тогда как соперниками «Локомотива» и «Рубина» станут клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — «Тосно» и «Сибирь» соответственно.
Еще 7 новостей  Все новости
1 марта

Глава Ростуризма заявил, что цены на отдых в регионах должны быть снижены

В Свердловской области создадут фонд поддержки талантливых детей

«Мужики, с победой!» Куйвашев поздравил ФК «Урал»