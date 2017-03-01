«Мужики, с победой!» Куйвашев поздравил ФК «Урал»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил ФК «Урал» с победой в матче с «Краснодаром» и выходом в полуфинал Кубка России.
«Только что наш “Урал” победил “Краснодар” в серии пенальти 4:3 и вышел в полуфинал Кубка России! Даже перенос матча с домашней арены в Краснодар не смог сломить уральский характер! Ради такой радости победы, ради будущего юных футболистов мы и готовимся к Чемпионату мира! Мужики, с победой! Мы вами гордимся!», — написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Вчера в матче с «Краснодаром» уральские футболисты одержали победу над соперником со счетом 4:3. Уральцы вышли в Кубок России, где принимали участие лишь в 2008 году.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», мачт «Урала» и «Краснодара» был перенесен из Екатеринбурга на Кубань
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