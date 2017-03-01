Три матча ¼ финала Кубка России по футболу пройдут в среду в Москве, Казани и Уфе

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На Центральном стадионе Казани местный «Рубин» сыграет с «Сибирью», которая занимает лишь 13-е место в ФНЛ. Сибиряки в 1/16 финала кубкового турнира сумели обыграть в дополнительное время клуб премьер-лиги «Томь» (1:0), а в 1/8 финала — также в дополнительное время — другой клуб ФНЛ «Енисей» из Красноярска. Семь лет назад «Сибирь» в ранге клуба элиты играла в финале Кубка России, где уступила «Зениту» со счетом 0:1.

Сейчас «Сибирь» борется за выживание во втором эшелоне отечественного футбола, а зимой клуб дозаявил лишь игроков 19−20 лет, отпустив в премьер-лигу полузащитников Араика Овсепяна («Краснодар») и Никиту Глушкова («Урал»). «Рубин» же зимой расстался с целой группой футболистов, которые не проходили в основной состав, а настоящей потерей можно назвать разве что ушедшего в «Терек» Магомеда Оздоева.

Казанцы занимают лишь девятое место в чемпионате России, и победа в кубковом турнире для команды Хави Грасии, по сути, единственный шанс пробиться в Лигу Европы. Матч с «Сибирью» начнется в 15:00 мск, главным арбитром назначен Евгений Турбин из Москвы. Победитель матча в полуфинале сыграет с «Уралом», который накануне в серии пенальти обыграл «Краснодар» (основное и дополнительное время завершились вничью — 3:3).

Шанс для Семина и «Локомотива»

Кубок России остается последней надеждой на еврокубки и для «Локомотива», который идет на 10-м месте, отставая от «Рубина» лишь по количеству побед. Столичный клуб, в отличие от оставшегося без новичков «Рубина», солидно усилился, хотя и потерял лидера полузащиты Александра Самедова, перешедшего в «Спартак». Главными новичками «Локомотива» Юрия Семина стали бразильский нападающий Ари из «Краснодара» и грузинский защитник Соломон Кверквелия, который не проходил в состав «Рубина». Приобрели «железнодорожники» также опытного перуанского форварда Джефферсона Фарфана, однако он получил травму и с «Тосно» не сыграет.

Не будет включен в заявку на игру и 43-летний полузащитник Дмитрий Лоськов, который подписал контракт с «Локомотивом» для участия в своем прощальном матче.

В отличие от «Сибири», клуб из Ленинградской области борется за повышение в классе — «Тосно» уверенно занимает второе место в ФНЛ. Подопечные Дмитрия Парфенова сумели зимой сохранить всех лидеров, а усилил команду защитник «Локомотива» Арсений Логашов.

Три года назад «Тосно» уже играл в четвертьфинале Кубка России, однако уступил в гостях «Краснодару» (0:3). Тогда «Тосно» выступал во втором дивизионе, а в 1/8 финала в марте 2014 года одержал историческую для клуба победу над московским «Спартаком» (1:0). Матч также прошел на стадионе «Локомотив», а решающий мяч в дополнительное время забил защитник Валентин Филатов. Состав «Тосно» с тех пор сменился полностью.

Матч «Локомотив» — «Тосно» начнется в 19:30 мск, главный арбитр — Артем Чистяков из Азова.

Дебют обновленного «Анжи»

Победителя московской встречи будет ждать лучший клуб в паре «Уфа» — «Анжи», которые сыграют на стадионе «Нефтяник» в столице Башкирии в 17:00 мск. В обеих командах зимой произошли серьезные перестановки. Уфимцев вместо ушедшего в ЦСКА Виктора Гончаренко возглавил Сергей Семак, которому на днях исполнился 41 год. Пятикратный чемпион России в составе ЦСКА, «Рубина» и «Зенита», Семак после окончания карьеры в 2013 году работал в тренерском штабе «Зенита». «Уфа» — первый самостоятельный клуб молодого специалиста.

Дебютирует в премьер-лиге и главный тренер «Анжи» — 50-летний Александр Григорян. Ранее он успешно работал с клубами ФНЛ, зимой оставив хабаровский СКА на третьем месте. Начинал Григорян тренерскую карьеру в женском футболе, в 2009 году выведя пермскую «Звезду» в финал Кубка УЕФА.

Состав «Уфы» изменился несильно, главные потери — вернувшийся в ЦСКА Виктор Васин и ушедший в «Зенит» вратарь Андрей Лунев. Последнего заменил Александр Беленов из «Анжи», который стал одним из полутора десятков футболистов, покинувших махачкалинский клуб после ухода бывшего владельца Сулеймана Керимова. Григорян строит в Махачкале новую команду, составленную в основном из футболистов низших дивизионов или арендованной молодежи.