Три матча ¼ финала Кубка России по футболу пройдут в среду в Москве, Казани и Уфе
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Три четвертьфинальных матча розыгрыша Кубка России по футболу будут сыграны в среду. «Уфа» примет «Анжи», тогда как соперниками «Локомотива» и «Рубина» станут клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — «Тосно» и «Сибирь» соответственно.
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На Центральном стадионе Казани местный «Рубин» сыграет с «Сибирью», которая занимает лишь 13-е место в ФНЛ. Сибиряки в 1/16 финала кубкового турнира сумели обыграть в дополнительное время клуб
Сейчас «Сибирь» борется за выживание во втором эшелоне отечественного футбола, а зимой клуб дозаявил лишь игроков 19−20 лет, отпустив в
Казанцы занимают лишь девятое место в чемпионате России, и победа в кубковом турнире для команды Хави Грасии, по сути, единственный шанс пробиться в Лигу Европы. Матч с «Сибирью» начнется в 15:00 мск, главным арбитром назначен Евгений Турбин из Москвы. Победитель матча в полуфинале сыграет с «Уралом», который накануне в серии пенальти обыграл «Краснодар» (основное и дополнительное время завершились вничью — 3:3).
Шанс для Семина и «Локомотива»
Кубок России остается последней надеждой на еврокубки и для «Локомотива», который идет на 10-м месте, отставая от «Рубина» лишь по количеству побед. Столичный клуб, в отличие от оставшегося без новичков «Рубина», солидно усилился, хотя и потерял лидера полузащиты Александра Самедова, перешедшего в «Спартак». Главными новичками «Локомотива» Юрия Семина стали бразильский нападающий Ари из «Краснодара» и грузинский защитник Соломон Кверквелия, который не проходил в состав «Рубина». Приобрели «железнодорожники» также опытного перуанского форварда Джефферсона Фарфана, однако он получил травму и с «Тосно» не сыграет.
Не будет включен в заявку на игру и 43-летний полузащитник Дмитрий Лоськов, который подписал контракт с «Локомотивом» для участия в своем прощальном матче.
В отличие от «Сибири», клуб из Ленинградской области борется за повышение в классе — «Тосно» уверенно занимает второе место в ФНЛ. Подопечные Дмитрия Парфенова сумели зимой сохранить всех лидеров, а усилил команду защитник «Локомотива» Арсений Логашов.
Три года назад «Тосно» уже играл в четвертьфинале Кубка России, однако уступил в гостях «Краснодару» (0:3). Тогда «Тосно» выступал во втором дивизионе, а в 1/8 финала в марте 2014 года одержал историческую для клуба победу над московским «Спартаком» (1:0). Матч также прошел на стадионе «Локомотив», а решающий мяч в дополнительное время забил защитник Валентин Филатов. Состав «Тосно» с тех пор сменился полностью.
Матч «Локомотив» — «Тосно» начнется в 19:30 мск, главный арбитр — Артем Чистяков из Азова.
Дебют обновленного «Анжи»
Победителя московской встречи будет ждать лучший клуб в паре «Уфа» — «Анжи», которые сыграют на стадионе «Нефтяник» в столице Башкирии в 17:00 мск. В обеих командах зимой произошли серьезные перестановки. Уфимцев вместо ушедшего в ЦСКА Виктора Гончаренко возглавил Сергей Семак, которому на днях исполнился 41 год. Пятикратный чемпион России в составе ЦСКА, «Рубина» и «Зенита», Семак после окончания карьеры в 2013 году работал в тренерском штабе «Зенита». «Уфа» — первый самостоятельный клуб молодого специалиста.
Дебютирует в
Состав «Уфы» изменился несильно, главные потери — вернувшийся в ЦСКА Виктор Васин и ушедший в «Зенит» вратарь Андрей Лунев. Последнего заменил Александр Беленов из «Анжи», который стал одним из полутора десятков футболистов, покинувших махачкалинский клуб после ухода бывшего владельца Сулеймана Керимова. Григорян строит в Махачкале новую команду, составленную в основном из футболистов низших дивизионов или арендованной молодежи.
Главным арбитром матча «Уфа» — «Анжи» назначен Роман Галимов из
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