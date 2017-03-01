Владимир Ильин: «Краснодар» просто не ожидал, что мы не сдадимся
Нападающий «Урала» Владимир Ильин после победы над «Краснодаром» (3:3, пенальти — 4:3) в матче ¼ Кубка России отметил, что очень рад сыграть на новом стадионе «быков».
Также он подчеркнул, что соперник не ожидал таких активных действий от «Урала» в атаке после трех пропущенных мячей, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина ПОТАПОВА.
— Мы
— Вы впервые в своей карьере совершаете такой камбэк с трех мячей?
— Нет, это первый случай, и такой приятный. Еще вышли и в полуфинал.
— Ваш гол стал переломным. Как удалось забить?
— Была такая установка. Я часто иду на дальнюю штангу, как и в этот раз. Остался один, пробил и получилось.
— Повлияло ли
— Мне было приятно. Я еще на радио сказал, когда меня спросили, был ли я на новом стадионе, и я ответил, что хочу побывать здесь в качестве игрока, а не зрителя. Команда положительно отнеслась к переносу игры, так как лучше играть на хорошем газоне.
— На ваш взгляд, «Краснодар» позволил отыграть эти 3 мяча, или это «Урал» смог так прибавить?
— «Краснодар» просто не ожидал, что мы не сдадимся. Первый гол соперника сломил. Он не думали, что мы забьем потом два и три гола. Когда мы забили второй гол, я был уверен, что мы забьем еще. «Краснодар» просто не понимал, что происходит. Думал, что мы опустим руки. Но мы гнули свою линию и додавили… догнули (улыбается).
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