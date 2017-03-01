Григорий Иванов: В перерыве сказал Смолову: «Федя, может, хватит нам уже забивать?»

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— Самый великий матч в истории «Урала»?

— Великие матчи у нас еще впереди. Я на это надеюсь. Но сегодня мы действительно выдали одну из лучших наших игр. Когда к 15-й минуте уступаешь 0:2 то, сами понимаете… Такая победа в итоге дорогого стоит! Ребята просто молодцы. После первого гола Володи Ильина нам, конечно, стало полегче.

— Когда поверили, что можно спасти матч?

— Уже в перерыве почувствовал, что ребята готовы бороться, сравнять счет. Команда прибавила. Думаю, если бы не удаление, могли бы победить и в дополнительное время. «Краснодар», пропустив три мяча, потерял свою игру. Это очень хорошая команда, дай бог им удачи в Лиге Европы, но сейчас дальше идем мы.

— А после 0:3 кусали локти, что не сыграли в Тюмени при своих болельщиках?

— Нет, нет и еще раз нет. Мы сделали правильно, что сыграли в Краснодаре. Мы летели с Кипра. Рассчитывали, что проведем матч на естественном поле в Екатеринбурге (в Тюмени — искусственное покрытие). 26-го должны были вечером прилететь домой со сборов, 27-го пришлось бы ехать в Тюмень. Было бы очень сложно. «Краснодар» бы тоже налетался. Так что в той ситуации приняли самое оптимальное решение.

— Но вот болельщики не увидели вашу победу воочию…

— Конечно, мы хотели сыграть перед нашими зрителями. При этом часть фанатов приехала в Краснодар, здорово нас поддерживали. Мы им благодарны! В Екатеринбурге организовали этот матч в кинотеатре, болельщики довольны и счастливы.

— Считаете, что сегодня победили вопреки регламентам РФС?

— Да, победили вопреки всему… Мы показали, что «Урал» — бойцовская команда, мы можем играть, биться. Это один из наших лучших матчей в истории.

— К судейству есть претензии?

— Надо пересматривать эпизоды. Когда нам поставили пенальти, у нас была негативная реакция. Мы начали ругаться… Но потом мне позвонили и сообщили, что на замедленном повторе видно, как наш игрок сбивал соперника. Хотя, вроде, на мяче был первым. В общем, еще нужно разобраться.

— Смолов, ранее выступавший за вашу команду, антигерой матча?

— Ну почему? Федя забил классный гол на первой минуте. Просто так бывает… Порой великие футболисты не забивали пенальти. Тот же Платини. Да многие не забивали!

— Удалось с ним пообщаться после игры?

— Немного поговорили в перерыве. Я ему сказал: «Федя, ты ушел от нас в другую команду. И теперь забиваешь “Уралу” и забиваешь… Может, хватит уже?». Ну, так пообщались, пошутил я немного. А после игры он уже не в том настроении. Да им и восстанавливаться надо. (После перерыва Смолов не реализовал два пенальти — на 89-й минуте и в послематчевой серии. — Прим.