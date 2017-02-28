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28 февраля 2017, 23:56 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Классон: Никогда не проигрывал после того, как моя команда вела в счёте три мяча

Новичок «Краснодара» полузащитник Виктор Классон прокомментировал поражение от «Урала» (3:3, по пенальти — 3:4) в матче ¼ финала Кубка России.

Шведский футболист оформил в этой встрече дубль.

«Мы сыграли две разные игры в одной. Первую сыграли очень хорошо, забили трижды, а затем перестали играть. Позволяли создавать много шансов, проводить контратаки. Имели шансы выиграть игру, но не добились успеха. Никогда не проигрывал после того, как моя команда вела в счёте три мяча. Это что-то новое. В раздевалке после матча была тишина.

Не думаю, что случившееся во втором тайме является следствием матча в Стамбуле. Прошло уже 6 дней. Нам стоит гораздо лучше играть, но с другой стороны сопернику повезло. Почему в конце матча пенальти бил Смолов, а не я? Я их не бью, так как не являюсь штатным пенальтистом команды. Смолов был правильным выбором», — цитирует Классона Rusfootball.

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