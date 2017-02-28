Классон: Никогда не проигрывал после того, как моя команда вела в счёте три мяча
Новичок «Краснодара» полузащитник Виктор Классон прокомментировал поражение от «Урала» (3:3, по пенальти — 3:4) в матче ¼ финала Кубка России.
Шведский футболист оформил в этой встрече дубль.
«Мы сыграли две разные игры в одной. Первую сыграли очень хорошо, забили трижды, а затем перестали играть. Позволяли создавать много шансов, проводить контратаки. Имели шансы выиграть игру, но не добились успеха. Никогда не проигрывал после того, как моя команда вела в счёте три мяча. Это
Не думаю, что случившееся во втором тайме является следствием матча в Стамбуле. Прошло уже 6 дней. Нам стоит гораздо лучше играть, но с другой стороны сопернику повезло. Почему в конце матча пенальти бил Смолов, а не я? Я их не бью, так как не являюсь штатным пенальтистом команды. Смолов был правильным выбором», — цитирует Классона Rusfootball.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter