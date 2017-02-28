Президент «Урала»: Первый тайм для команды в матче Кубка России с «Краснодаром» стал шоком

«Урал» в четвертьфинале выиграл у «Краснодара» в серии пенальти со счетом 4:3. В ходе матча екатеринбургский клуб, который считался номинальным хозяином поля на арене в Краснодаре из-за плохого состояния газона «СКБ-Арены» в Екатеринбурге, уступал к получасу игры со счетом 0:3, однако сумел сравнять счет.

«Конечно, первый тайм для нас был шоком. По самой игре надо разговаривать с тренером, но в раздевалке мы договорились с ребятами, что те выйдут, будут биться и выиграют, — сказал Иванов. — Так и получилось: ребята поняли свои ошибки, вышли. Первые минуты сыграли очень слабо, ну, а потом все получилось».

По мнению Иванова, на игре «Краснодара» могли сказаться их недавние непростые матчи в 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче».

«Когда мы забили первый гол, то мы немножко вздохнули и поняли, что сможем забить еще, учитывая, что “Краснодар” провел два сложных матча с “Фенербахче”. И мы приехали более свежие», — отметил он.

«Урал» в полуфинале сыграет с победителем пары «Рубин» — «Сибирь», которые сыграют свой матч 1 марта.