Жигулёв: При счёте 3:0 надо было играть по-другому, такого не должно быть
Воспитанник «Краснодара» Илья Жигулёв поделился впечатлениями от своего дебютного матча в составе команды против «Урала» (3:3, 3:4 по пенальти) в ¼ финала Кубка России, по итогам которого «быки» вылетели из турнира.
«Сложно сказать, что произошло во втором тайме. Концентрации не хватило. Расслабились, наверное, когда третий мяч забили. Психологически стали
“Урал” оборонялся, мы все играли в атаку, контролировали. Мы старались делать то, что тренируем. Сложно, когда соперник обороняется на своей половине поля. Единственный вариант — с флангов. Но у нас всё равно проходило, были неплохие моменты, не везло немного. Чего больше в исходе, невезения или вины команды? Не знаю. Просто нельзя было доводить до этого, при счёте 3:0 надо было играть
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