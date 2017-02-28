Жигулёв: При счёте 3:0 надо было играть по-другому, такого не должно быть

«Сложно сказать, что произошло во втором тайме. Концентрации не хватило. Расслабились, наверное, когда третий мяч забили. Психологически стали по-другому себя чувствовать, поэтому три мяча пропустили. Сложно что-то говорить. У меня плохой осадок от поражения. Сейчас я не думаю о том, как сыграл. Волнение было в начале, но потом уже абстрагировался от всего, настраивался на победу. Сами видели, что получилось.



“Урал” оборонялся, мы все играли в атаку, контролировали. Мы старались делать то, что тренируем. Сложно, когда соперник обороняется на своей половине поля. Единственный вариант — с флангов. Но у нас всё равно проходило, были неплохие моменты, не везло немного. Чего больше в исходе, невезения или вины команды? Не знаю. Просто нельзя было доводить до этого, при счёте 3:0 надо было играть по-другому. Такого не должно быть», — цитирует Жигулёва Rusfootball.