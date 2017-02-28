Кто сглазил Смолова? Чудо-камбэк «Урала» с 0:3 и драма пенальти

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Вряд ли в «Урале» испытывали особый оптимизм в преддверии матча Кубка России с «Краснодаром». Скандалы на сборах, перенос домашнего матча в гости к Краснодару из-за проблем с полем, да и просто лучшее состояние команды Шалимова, которая сильнее в принципе и уже отлично «раскачалась» в Лиге Европы в двух встречах с «Фенербахче». И уж тем более не внушало оптимизма провальное начало.



«Быки» забили в первой же атаке: Подберёзкин проникающей передачей вывел Классона на вратаря, тот с защитником на плечах вошёл штрафную и покатил направо на свободного Смолова, который в касание без проблем поразил ворота.

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Вскоре отличился уже сам Классон, который в первых своих матчах просто блистает. После аута неподалёку от углового флажка Вандерсон здорово разобрался у лицевой, прострелил в центр, а там швед зарядил в ближний — Заболотный, наверное, мог бы спасти, но не спас.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash">#КубокРоссии</a>. 1/4 финала. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#УралКраснодар</a> 0:2 14' Виктор Классон <a href="https://t.co/8ej917kGBR">pic.twitter.com/8ej917kGBR</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/836621333505196034">28 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Третий гол на 33-й минуте был ещё изящнее. Шикарная атака в краснодарском стиле: быстрый прорыв, эффектный пропуск Смолова, пас Подберёзкина «на гол» и завершающий крученый удар неудержимого Классона в падении в дальний угол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash">#КубокРоссии</a>. 1/4 финала. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#УралКраснодар</a> 0:3 33' Виктор Классон (ДУБЛЬ) <a href="https://t.co/8qDgopjapz">pic.twitter.com/8qDgopjapz</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/836626480654344198">28 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На том бы матчу и закончиться: предсказуемый триумф «Краснодара» по всем статьям. Но нет! На радостях «быки» быстро пропустили, заложив мину замедленного действия под итоговый результат. Ильина просто упустили при угловом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/FCURAL">@FCURAL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash">#КубокРоссии</a>. 1/4 финала. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#УралКраснодар</a> 1:3 35' Владимир Ильин <a href="https://t.co/4uJA2CI5iI">pic.twitter.com/4uJA2CI5iI</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/836626671251959808">28 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А уже после перерыва подключившийся по правому краю Кулаков шикарно вырезал подачу к вратарской, откуда Бикфалви головой отправил мяч в сетку с рикошетом от перекладины. Шоу продолжается!

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«Быки» окончательно впали в ступор: уже вскоре сравнять счёт мог Лунгу, да помешал Крицюк. А вот с ударом Бикфалви он уже ничего не мог поделать: тот здорово ушёл с левого края в центр, оставив не у дел троих, и образцово закрутил от линии штрафной в дальнюю девятку. 3:3 — с ума сойти!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/FCURAL">@FCURAL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash">#КубокРоссии</a>. 1/4 финала. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#УралКраснодар</a> 3:3 65' Эрик Бикфалви (ДУБЛЬ) <a href="https://t.co/Jg1bN8XoD8">pic.twitter.com/Jg1bN8XoD8</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/836637318219968513">28 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Краснодар» не смирился и пытался восстановить справедливость ещё в основное время. Смолов заработал пенальти в самой концовке, на 89-й минуте, но сам же и не забил — выше. И это было только началом злого рока Фёдора. В овертайме «Урал» остался в меньшинстве после удаления Данцева, но Классон и Смолов так и не смогли пробить Заболотного.

А в серии пенальти после проигранной Рамиресом дуэли с Заболотным пятый удар Фёдора был ключевым. И снова с «точки» у Смолова получилось хуже, чем с игры: на сей раз в створ, но посильно для Заболотного.

В результате «Урал» вырвал-таки невероятные 4:3 — не в основное время, так по пенальти. Ещё один фаворит покидает розыгрыш Кубка России в матче, который действительно запомнится надолго.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">С победой!!!! <a href="https://t.co/e4OmNMLqCb">pic.twitter.com/e4OmNMLqCb</a></p>— ФК Урал (@FCURAL) <a href="https://twitter.com/FCURAL/status/836656394635878400">28 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>