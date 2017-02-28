Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/28925743/
28 февраля 2017, 23:48 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Кто сглазил Смолова? Чудо-камбэк «Урала» с 0:3 и драма пенальти

Сезон в России возобновился матчем Кубка, да каким! «Урал» в Краснодаре отыгрался с 0:3 и выиграл по пенальти!

Кто сглазил Смолова? Чудо-камбэк Урала с 0:3 и драма пенальти - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вряд ли в «Урале» испытывали особый оптимизм в преддверии матча Кубка России с «Краснодаром». Скандалы на сборах, перенос домашнего матча в гости к Краснодару из-за проблем с полем, да и просто лучшее состояние команды Шалимова, которая сильнее в принципе и уже отлично «раскачалась» в Лиге Европы в двух встречах с «Фенербахче». И уж тем более не внушало оптимизма провальное начало.

«Быки» забили в первой же атаке: Подберёзкин проникающей передачей вывел Классона на вратаря, тот с защитником на плечах вошёл штрафную и покатил направо на свободного Смолова, который в касание без проблем поразил ворота.

Вскоре отличился уже сам Классон, который в первых своих матчах просто блистает. После аута неподалёку от углового флажка Вандерсон здорово разобрался у лицевой, прострелил в центр, а там швед зарядил в ближний — Заболотный, наверное, мог бы спасти, но не спас.

Третий гол на 33-й минуте был ещё изящнее. Шикарная атака в краснодарском стиле: быстрый прорыв, эффектный пропуск Смолова, пас Подберёзкина «на гол» и завершающий крученый удар неудержимого Классона в падении в дальний угол.

На том бы матчу и закончиться: предсказуемый триумф «Краснодара» по всем статьям. Но нет! На радостях «быки» быстро пропустили, заложив мину замедленного действия под итоговый результат. Ильина просто упустили при угловом.

А уже после перерыва подключившийся по правому краю Кулаков шикарно вырезал подачу к вратарской, откуда Бикфалви головой отправил мяч в сетку с рикошетом от перекладины. Шоу продолжается!

«Быки» окончательно впали в ступор: уже вскоре сравнять счёт мог Лунгу, да помешал Крицюк. А вот с ударом Бикфалви он уже ничего не мог поделать: тот здорово ушёл с левого края в центр, оставив не у дел троих, и образцово закрутил от линии штрафной в дальнюю девятку. 3:3 — с ума сойти!

«Краснодар» не смирился и пытался восстановить справедливость ещё в основное время. Смолов заработал пенальти в самой концовке, на 89-й минуте, но сам же и не забил — выше. И это было только началом злого рока Фёдора. В овертайме «Урал» остался в меньшинстве после удаления Данцева, но Классон и Смолов так и не смогли пробить Заболотного.
А в серии пенальти после проигранной Рамиресом дуэли с Заболотным пятый удар Фёдора был ключевым. И снова с «точки» у Смолова получилось хуже, чем с игры: на сей раз в створ, но посильно для Заболотного.

В результате «Урал» вырвал-таки невероятные 4:3 — не в основное время, так по пенальти. Ещё один фаворит покидает розыгрыш Кубка России в матче, который действительно запомнится надолго.

28.02.2017 19:30 Плей-офф: 1/4 финала Арена Краснодар
Урал 3:3 Краснодар
По пенальти: 4:3
Основное время: 3:3 (1:3)
Главные тренеры
Александр Тарханов Игорь Шалимов
Голы
35′ Владимир Ильин 18
53′ Эрик Бикфалви (Д. Кулаков) 6
65′ Эрик Бикфалви 6
90 Федор Смолов (В. Классон) 2′
16 Виктор Классон (Ф. Смолов) 14′
16 Виктор Классон (Ю. Газинский) 33′
Нереализованные пенальти
90 Ф. Смолов 89′
Составы
Николай Заболотный 28
61′ Денис Кулаков 15
74′ 92′ Александр Данцев 7
Грегор Балажиц 4
Эрик Бикфалви 6
Владимир Ильин 18
Артем Фидлер 57
Роман Емельянов 92
46′ Доминик Динга 5
115′ Александр Новиков 12
84′ Николай Димитров 17
Эдгар Манучарян 99
96′ Чисамба Лунгу 10
Михаил Меркулов 27
1 Станислав Крицюк
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду 42′
6 Андреас Гранквист 90+1′
8 Юрий Газинский 100′
11 Вячеслав Подберезкин
90 Федор Смолов
16 Виктор Классон
17 Виталий Калешин 10′
18 Владимир Быстров
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 58′
21 Рикардо Лаборде 76′
30 Роман Шишкин 71′
15 Илья Жигулев
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Угловые 10
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Рафаэль Ильясов (Казань, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Кубка России

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»