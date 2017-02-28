Кто сглазил Смолова? Чудо-камбэк «Урала» с 0:3 и драма пенальти

Вряд ли в «Урале» испытывали особый оптимизм в преддверии матча Кубка России с «Краснодаром». Скандалы на сборах, перенос домашнего матча в гости к Краснодару из-за проблем с полем, да и просто лучшее состояние команды Шалимова, которая сильнее в принципе и уже отлично «раскачалась» в Лиге Европы в двух встречах с «Фенербахче». И уж тем более не внушало оптимизма провальное начало.
«Быки» забили в первой же атаке: Подберёзкин проникающей передачей вывел Классона на вратаря, тот с защитником на плечах вошёл штрафную и покатил направо на свободного Смолова, который в касание без проблем поразил ворота.
Вскоре отличился уже сам Классон, который в первых своих матчах просто блистает. После аута неподалёку от углового флажка Вандерсон здорово разобрался у лицевой, прострелил в центр, а там швед зарядил в ближний — Заболотный, наверное, мог бы спасти, но не спас.
Третий гол на 33-й минуте был ещё изящнее. Шикарная атака в краснодарском стиле: быстрый прорыв, эффектный пропуск Смолова, пас Подберёзкина «на гол» и завершающий крученый удар неудержимого Классона в падении в дальний угол.
На том бы матчу и закончиться: предсказуемый триумф «Краснодара» по всем статьям. Но нет! На радостях «быки» быстро пропустили, заложив мину замедленного действия под итоговый результат. Ильина просто упустили при угловом.
А уже после перерыва подключившийся по правому краю Кулаков шикарно вырезал подачу к вратарской, откуда Бикфалви головой отправил мяч в сетку с рикошетом от перекладины. Шоу продолжается!
«Быки» окончательно впали в ступор: уже вскоре сравнять счёт мог Лунгу, да помешал Крицюк. А вот с ударом Бикфалви он уже ничего не мог поделать: тот здорово ушёл с левого края в центр, оставив не у дел троих, и образцово закрутил от линии штрафной в дальнюю девятку. 3:3 — с ума сойти!
«Краснодар» не смирился и пытался восстановить справедливость ещё в основное время. Смолов заработал пенальти в самой концовке, на 89-й минуте, но сам же и не забил — выше. И это было только началом злого рока Фёдора. В овертайме «Урал» остался в меньшинстве после удаления Данцева, но Классон и Смолов так и не смогли пробить Заболотного.
А в серии пенальти после проигранной Рамиресом дуэли с Заболотным пятый удар Фёдора был ключевым. И снова с «точки» у Смолова получилось хуже, чем с игры: на сей раз в створ, но посильно для Заболотного.
В результате «Урал» вырвал-таки невероятные 4:3 — не в основное время, так по пенальти. Ещё один фаворит покидает розыгрыш Кубка России в матче, который действительно запомнится надолго.