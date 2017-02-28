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28 февраля 2017, 23:39 | Футбол: Кубок России | Спорт-Экспресс

Александр Тарханов: Раньше мы никогда так много не отыгрывали

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после победы над «Краснодаром» (3:3, пенальти — 4:3) в матче ¼ Кубка России отметил, что раньше он не отыгрывался с 0:3, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина ПОТАПОВА.

 — Очень плохо начали, пропустили 3 гола, ничего не получалось, — отметил Тарханов. — Мы недоразмялись, приехали за 45 минут до матча из-за пробок. Могли бы опоздать, если бы не нарушал правила шофер (улыбается). Второй момент — здесь другие скорости. Плюс адаптация к полю. Потом в течение первого тайма мы наладили игру, во втором тайме сыграли в свой футбол. Когда было удаление, мы ушли в глухую оборону. Но по пенальти победили — это везение. Так бывает.

 — Насколько неожиданной стала игра Классона для вас?

— Мы знали, как он действует, просто у нас не получилось сыграть удачно. Мы перекрывали фланги во втором тайме, в первом этого не получалось. Сопернику удавалось вскрывать нашу оборону.

 — В вашей карьере такое впервые — камбэк с 3:0?

— Да. Раньше мы никогда так много не отыгрывали.

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