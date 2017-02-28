Александр Тарханов: Раньше мы никогда так много не отыгрывали

— Очень плохо начали, пропустили 3 гола, ничего не получалось, — отметил Тарханов. — Мы недоразмялись, приехали за 45 минут до матча из-за пробок. Могли бы опоздать, если бы не нарушал правила шофер (улыбается). Второй момент — здесь другие скорости. Плюс адаптация к полю. Потом в течение первого тайма мы наладили игру, во втором тайме сыграли в свой футбол. Когда было удаление, мы ушли в глухую оборону. Но по пенальти победили — это везение. Так бывает.



— Насколько неожиданной стала игра Классона для вас?



— Мы знали, как он действует, просто у нас не получилось сыграть удачно. Мы перекрывали фланги во втором тайме, в первом этого не получалось. Сопернику удавалось вскрывать нашу оборону.



— В вашей карьере такое впервые — камбэк с 3:0?



— Да. Раньше мы никогда так много не отыгрывали.