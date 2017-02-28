Александр Тарханов: Раньше мы никогда так много не отыгрывали
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после победы над «Краснодаром» (3:3, пенальти — 4:3) в матче ¼ Кубка России отметил, что раньше он не отыгрывался с 0:3, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина ПОТАПОВА.
— Очень плохо начали, пропустили 3 гола, ничего не получалось, — отметил Тарханов. — Мы недоразмялись, приехали за 45 минут до матча
— Насколько неожиданной стала игра Классона для вас?
— Мы знали, как он действует, просто у нас не получилось сыграть удачно. Мы перекрывали фланги во втором тайме, в первом этого не получалось. Сопернику удавалось вскрывать нашу оборону.
— В вашей карьере такое впервые — камбэк с 3:0?
— Да. Раньше мы никогда так много не отыгрывали.
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