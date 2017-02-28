Игорь Шалимов: Катастрофа. Это и весь комментарий
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после поражения от «Урала» (3:3, пенальти 4:3) в матче ¼ Кубка России раскритиковал действия своих игроков.
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Видимо, что-то случилось...
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Он добавил, что его команда расслабилась по ходу игры.
— Катастрофа. Это и весь комментарий, — отметил Шалимов. — Как матч складывался! Потом с 3:0 у нас получилось 3:3, дополнительное время, серия пенальти. В конце второго тайма не реализовали свой пенальти… надо разобраться. Мы не в первый раз так играем. После 3:0 мы
— В матче не все получалось у Смолова. Чем было обусловлено именно его пробитие пенальти в серии?
— Он у нас штатный пенальтист, и дважды не забить в одном матче… Он у нас обычно бил, забивал, потому мы его и поставили.
— Есть мнение, что «Краснодар» не может настроиться на более слабых соперников. Так ли это?
— Мы настроились, вели 3:0, а что дальше происходит — надо понять. И что с этим делать, тоже надо понять. Было видно, что «Уралу» тяжело. А потом у нас обрезы, стандарты… Расслабились по ходу игры, развалились.
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