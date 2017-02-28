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28 февраля 2017, 23:21 | Футбол: Кубок России | Спорт-Экспресс

«Урал» повторил подвиг «Волгаря»

«Урал» стал всего второй командой в истории Кубка России, которой удалось пройти в следующую стадию турнира, отыграв отставание в три мяча по ходу матча.

Екатеринбуржцы к 33-й минуте проигрывали 0:3 «Краснодару», однако не только отыгрались, но и одержали победу в серии пенальти.

Первый подобный случай был зафиксирован в 1/256 финала Кубка России-1995/96. Астраханский «Астратекс» забил три гола в первом тайме матча с «Волгарем-Газпромом», но во второй 45-минутке позволил землякам сравнять счет, а в дополнительные 30 минут пропустил еще трижды.. (Кирилл БУРДАКОВ).

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