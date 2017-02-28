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28 февраля 2017, 22:26 | Футбол: Кубок России | ТАСС

«Урал» победил «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. «Урал» в гостях победил «Краснодар» в четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка России по футболу. Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 3:3, в серии пенальти верх взял клуб из Екатеринбурга — 4:3.

Встреча завершилась в серии <span class=error>послематчевых</span> пенальти — 4:3. Увеличить
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У краснодарцев отличились Федор Смолов (2-я минута) и Виктор Классон (14, 33). В составе екатеринбуржцев голы на свой счет записали Владимир Ильин (35) и Эрик Бикфалви (52, 65). Смолов на 89-й минуте встречи не реализовал пенальти, как и в послематчевой серии.

В составе «Урала» за вторую желтую карточку на 92-й минуте матча поле покинул Александр Данцев.

Данная встреча должна была пройти в Екатеринбурге, однако из-за плохого состояния газона «СКБ-Арены» была перенесена в Краснодар.

28.02.2017 19:30 Плей-офф: 1/4 финала Арена Краснодар
Урал 3:3 Краснодар
По пенальти: 4:3
Основное время: 3:3 (1:3)
Главные тренеры
Александр Тарханов Игорь Шалимов
Голы
35′ Владимир Ильин 18
53′ Эрик Бикфалви (Д. Кулаков) 6
65′ Эрик Бикфалви 6
90 Федор Смолов (В. Классон) 2′
16 Виктор Классон (Ф. Смолов) 14′
16 Виктор Классон (Ю. Газинский) 33′
Нереализованные пенальти
90 Ф. Смолов 89′
Составы
Николай Заболотный 28
61′ Денис Кулаков 15
74′ 92′ Александр Данцев 7
Грегор Балажиц 4
Эрик Бикфалви 6
Владимир Ильин 18
Артем Фидлер 57
Роман Емельянов 92
46′ Доминик Динга 5
115′ Александр Новиков 12
84′ Николай Димитров 17
Эдгар Манучарян 99
96′ Чисамба Лунгу 10
Михаил Меркулов 27
1 Станислав Крицюк
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду 42′
6 Андреас Гранквист 90+1′
8 Юрий Газинский 100′
11 Вячеслав Подберезкин
90 Федор Смолов
16 Виктор Классон
17 Виталий Калешин 10′
18 Владимир Быстров
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 58′
21 Рикардо Лаборде 76′
30 Роман Шишкин 71′
15 Илья Жигулев
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Угловые 10
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Рафаэль Ильясов (Казань, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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