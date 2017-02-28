«Урал» победил «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

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У краснодарцев отличились Федор Смолов (2-я минута) и Виктор Классон (14, 33). В составе екатеринбуржцев голы на свой счет записали Владимир Ильин (35) и Эрик Бикфалви (52, 65). Смолов на 89-й минуте встречи не реализовал пенальти, как и в послематчевой серии.

В составе «Урала» за вторую желтую карточку на 92-й минуте матча поле покинул Александр Данцев.