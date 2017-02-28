«Урал» победил «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. «Урал» в гостях победил «Краснодар» в четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка России по футболу. Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 3:3, в серии пенальти верх взял клуб из Екатеринбурга — 4:3.
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У краснодарцев отличились Федор Смолов (2-я минута) и Виктор Классон (14, 33). В составе екатеринбуржцев голы на свой счет записали Владимир Ильин (35) и Эрик Бикфалви (52, 65). Смолов на 89-й минуте встречи не реализовал пенальти, как и в послематчевой серии.
В составе «Урала» за вторую желтую карточку на 92-й минуте матча поле покинул Александр Данцев.
Данная встреча должна была пройти в Екатеринбурге, однако из-за плохого состояния газона «СКБ-Арены» была перенесена в Краснодар.