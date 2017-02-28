Сумасшедший камбэк. «Урал» выбил «Краснодар» из Кубка России

Футболисты «Урала» вышли в полуфинал Кубка России, переиграв в серии пенальти «Краснодар», сообщает 1 марта корреспондент «АиФ-Урал».

Начало встречи не предвещало «Уралу» ничего хорошего. Уже на первой минуте бывший игрок «шмелей» нападающий Федор Смолов открыл счет в матче. К 33-й минуте «Урал» проигрывал уже со счетом 0:3. Дважды отличился швед Виктор Классон. В этот момент казалось, что «Уралу» уготован разгром. Однако ситуация на поле начала кардинально меняться. Уже в первом тайме один мяч отквитал Владимир Ильин.

Во втором тайме «шмели» полностью перехватили инициативу. Как итог — два забитых мяча, которые провел румынский полузащитник Эрик Бикфалви. И все-таки у «Краснодара» был шанс одержать победу. В концовке «шмели» нарушили правила на Федоре Смолове, который сам подошел к точке и запустил мяч в небеса.

В дополнительное время красную карточку заработал защитник «Урала» Александр Данцев. «Шмели» самоотверженно оборонялись. У «Краснодара было несколько стопроцентных моментов, однако дело дошло до серии пенальти.

В серии пенальти с точки промазал Кристиан Ромирес из «Краснодара», а затем и Федор Смолов. Таким образом, «Урал» вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары «Рубин» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирск).

Добавим, что встреча должна была изначально пройти в Екатеринбурге, однако качество газона не позволила провести ее на Среднем Урале. В итоге игра состоялась в Краснодаре.