Фарфан пропустит матч с «Тосно», участие Ан. Миранчука под вопросом
По информации «Чемпионата», полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан, который получил повреждение связки голеностопного сустава в контрольном матче на сборе в Испании с норвежским «Стрёмсгодсетом» (0:1), точно не примет участия в игре ¼ финала Кубка России с «Тосно».
Полузащитник Антон Миранчук продолжает заниматься по индивидуальной программе.
Встреча «Локомотив» — «Тосно» состоится 1 марта в Москве на стадионе «Локомотив» и начнётся в 19:30 мск.
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