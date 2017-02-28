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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/28925280/
28 февраля 2017, 22:02 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Фарфан пропустит матч с «Тосно», участие Ан. Миранчука под вопросом

По информации «Чемпионата», полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан, который получил повреждение связки голеностопного сустава в контрольном матче на сборе в Испании с норвежским «Стрёмсгодсетом» (0:1), точно не примет участия в игре ¼ финала Кубка России с «Тосно».

Полузащитник Антон Миранчук продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Встреча «Локомотив» — «Тосно» состоится 1 марта в Москве на стадионе «Локомотив» и начнётся в 19:30 мск.

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Новости Кубка России

Участие футболиста «Локомотива» Фарфана в матче с «Тосно» под вопросом

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан из-за травмы может пропустить матч ¼ финала Кубка России против «Тосно». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
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