«Урал» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч ¼ финала Кубка России «Урал» — «Краснодар».
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Встреча состоится в Краснодаре.
«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин, Шишкин, Подберёзкин, Газинский, Классон, Вандерсон, Смолов.
Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Торбинский, Назаров, Жигулёв, Быстров, Лаборде, Жоаозиньо, Окриашвили, Комличенко
Начало встречи запланировано на 19:30 по мск.
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