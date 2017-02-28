Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/28923829/
28 февраля 2017, 19:34 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

«Урал» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч ¼ финала Кубка России «Урал» — «Краснодар».

Стали известны стартовые составы на матч ¼ финала Кубка России Урал — Краснодар. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча состоится в Краснодаре.

«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин, Шишкин, Подберёзкин, Газинский, Классон, Вандерсон, Смолов.

Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Торбинский, Назаров, Жигулёв, Быстров, Лаборде, Жоаозиньо, Окриашвили, Комличенко

Начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Кубка России

Валерий Карпин: Считаю «Краснодар» фаворитом в паре с «Уралом»

Валерий Карпин: Считаю «Краснодар» фаворитом в паре с «Уралом»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Валерий Карпин, работавший также главным тренером «красно-белых», дал свой прогноз на матч ¼ финала Кубка России по футболу между клубами премьер-лиги «Урал» и «Краснодар».
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»