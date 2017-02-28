«Не хотел обманывать Керимова, поэтому ушел». Кто создает новый «Анжи»

«ЗНАЛ, ЧТО ПОЗОВУТ».

— Когда вам поступило предложение вернуться в «Анжи», где вы работали с 2001 по 2012-й?

— 5 января. Согласился сразу. Не уточнял ни должность, ни условия.

— Уже было известно о переформатировании «Анжи», распродаже ведущих игроков.

— Знал, что при переформатировании моя кандидатура будет рассмотрена. Потому что там, где нужно работать, засучив рукава, при небольших финансах, варяги не приедут в Дагестан. Так получилось, что буквально за две недели до предложения вернуться, я завершил один рабочий проект, и у меня был творческий перерыв. Поэтому ни секунды не сомневался — и 6 января я уже был на рабочем месте, организовывал первый сбор команды.

— Можно сказать, что в сложившейся ситуации пригодились два ваших высших образования — юридическое и финансовое?

— Безусловно, но думаю, больше понадобились мои профессиональные качества управленца. Руководил разными коллективами, в том числе и в «Анжи», где в свое время прошел путь от юриста до исполнительного директора. Поэтому в футбольном менеджменте нашего клуба для меня нет темных пятен.

— Новая стратегия клуба — ставка на российских игроков, воспитанников академии. Но локальная задача — достойное выступление весной в РФПЛ — первостепенна?

— Да, пока наши усилия больше направлены на решение этой задачи. Но началась работа и по долгосрочной стратегии — поднятие массового футбола в республике. Чтобы клуб мог не только покупать, но и воспроизводить собственные футбольные кадры. Академия «Анжи» проработала более трех лет, и потенциал ребят, занимающихся в ней, заметно повысился. Работники академии проделали огромную работу. Другое дело, что в силу некомпетентности некоторых прежних менеджеров, мы упустили нескольких хороших ребят — их забрали другие клубы.

— Что уже сделано для выполнения долгосрочной стратегии?

— Мы подписали шестерых игроков из академии, пригласили молодых перспективных футболистов из «Зенита», ЦСКА, «Краснодара». Следим за другими талантливыми ребятами. Будем открывать филиалы академии по всей республике. Один филиал, кстати, уже открыли — на базе Аграрного университета. Есть предварительные соглашения с несколькими муниципалитетами и школами, где планируем организовать футбольные спецклассы. Ребята будут учиться вместе со всеми, а в свободное время тренироваться. Создали фарм-клуб, который пока будет играть в КФК. Есть договоренности с командой «Легион-Динамо» из второй лиги, куда планируем отправлять молодых игроков для практики.

«САМЫМИ БЕДНЫМИ НЕ БУДЕМ»

— Насколько текущий состав «Анжи» приближен к тому, который хотелось видеть по итогам трансферного окна?

— Процентов на 90.

— То есть довольны селекцией?

— Процесс комплектования команды проходил в цейтноте и был ограничен определенными рамками: требованиями главного тренера, концепцией руководства клуба, финансовыми условиями. Не все, кто был на просмотре с командой прошли эти требования. Не всех, кто были на карандаше, удалось подписать. Но больше всего доволен, что в руководстве клуба, в тренерском штабе и в самой команде у нас подобралась команда единомышленников, нацеленных на самоотверженную работу, для которых «Анжи» — больше, чем проект для зарабатывания денег.

— У клуба есть потолок зарплат?

— У нас еще остались футболисты с относительно высокими зарплатами. Но мы точно не будем входить в топ команд по этим показателям. И, наверное, самыми бедными тоже не будем.

— Планируете жить по средствам.

— Да. В настоящее время у нас нет необходимости тратить большие деньги на непрофильные расходы и дорогостоящие мероприятия, как это было раньше. Например, мы провели сборы, стоимость которых составила 40 процентов от сборов в прошлые сезоны. При этом располагались в отеле входящем в топ турецких гостиниц. Теперь не будет посреднических фирм, где раньше оставлялась большая сумма денег. При этом мы уверены в наших спонсорах. И ведем работу по привлечению дополнительных финансовых источников. Это дает определенную уверенность в завтрашнем дне, и в том, что наша стратегия будет реализована.

— Что с арендой «Анжи Арены»?

— «Анжи Арена» — современный стадион с развитой инфраструктурой, но с довольно высокой арендной платой, почти 50 процентов которой составляет аренда помещений и полей для клубной академии. Мне хотелось бы остаться на «Анжи Арене» и для этого есть два пути: договориться об уменьшении арендной платы до приемлемых значений, либо найти дополнительные источники финансирования академии и перекрывать часть арендной платы стадиона через академию. В противном случае, будем вынуждены искать альтернативные варианты для игр команды.

— С главным тренером Александром Григоряном до назначения были знакомы?

— Нет. Но очень рад, что теперь познакомился. Видя, его работу, замыслы, хочется верить, что он может стать открытием весенней части сезона. Настоящий профессионал!

— Где искать российских игроков, если они в большом дефиците?

— Сейчас не испытываем больших сложностей с подбором российских игроков. Необходимый баланс состава установлен. Конечно, есть позиции, на которых не хватает российских футболистов, значит будем прикрывать эти позиции иностранцами. В целом будем придерживаться направления в пользу россиян.

«ПЫТАЛСЯ ДОСТУЧАТЬСЯ ДО КЕРИМОВА»

— Вы 11 лет — с 2001 по 2012 год проработали в «Анжи». С чего все началось?

— Клуб искал юриста. Пришел на собеседование, будучи студентом, на носу выпускные экзамены экономического факультета. Юридический факультет закончил уже в следующем году, работая в «Анжи». Благодарен тогдашнему руководству клуба — Гамиду Алигишиеву и Омару Магомедову — за то, что поверили в меня. Думаю, я их не подвел. А через четыре-пять лет владелец клуба, на тот момент Магомед-Султан Магомедов, оценив мои способности, предложил должность исполнительного директора. В итоге проработал в клубе 11 лет.

— Почему ушли?

— Когда штат клубных работников стал неоправданно расти — с 15 до 150 человек, почувствовал, что мои идеи не доходят до руководства. А быть статистом — неправильно.

— Расходы при Керимове были неоправданно большими?

— Никогда не поддерживал политику чрезмерных трат. Тем более, видел, на что эти деньги уходили. Уже тогда предполагал, что в будущем возможны проблемы, информировал об этом одного из акционеров в письменном виде. Казалось, о футболе все забыли, слишком увлеклись коммерцией, проектами. В том «Анжи» пиар ставился во главу угла, а только потом — результат.

— Ваше письмо ничего не изменило?

— Видимо, в той эйфории, которая царила в клубе, никто не посчитал нужным прочитать мой доклад. А он в итоге сбылся — через два года клуб вылетел из РФПЛ.

— Может, тот, кому вы адресовали письмо, не был заинтересован в изменениях?

— Может быть. Не могу сказать, дошло ли оно до Керимова.

— Не создавалось впечатления, что в «Анжи» Керимова обманывали?

— Поэтому я и ушел. Потому что не захотел оказаться в числе тех людей, которые занимаются не тем, чем нужно.

— Чем занимались потом?

— Меня пригласили в парламент республики на должность заместителя руководителя Аппарата Народного Собрания Республики Дагестан. Отработал там больше года, а потом несколько лет работал в большой нефтяной компании. В определенный момент принял решение покинуть ее. И тогда возникло предложение «Анжи». Сейчас понял, насколько соскучился по футболу, по команде, поэтому рад, что вернулся.