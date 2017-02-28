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28 февраля 2017, 12:57 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Григорян: Уже устал слышать про свою амбициозность

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян ответил на вопрос, будет ли махачкалинская команда разделять матчи Кубка России и Премьер-Лиги на важные и не важные, учитывая свои амбиции.

«А вы можете мне назвать неамбициозного тренера? Есть такой в Премьер-Лиге? А в первом дивизионе? Мне по сути не нравится это прилагательное. Может, Роберт Евдокимов не амбициозный? По мне, так у него амбиций, как у Наполеона. К тому же, с моей точки зрения, эти амбиции обоснованны. Честно говоря, я уже устал это слышать о себе.

А что касается предстоящей игры с “Уфой”, то вы должны понимать, что Кубок — это Кубок. Каждый из нас прекрасно осознаёт, что через Кубок страны можно попасть в Лигу Европы. И я уверен, что все мои игроки тоже об этом думают. Для нас вообще не будет разделения матчей на важные и не важные. Мы на каждую игру будем настраиваться с максимальной самоотдачей и с желанием выиграть», — цитирует Григоряна пресс-служба «Анжи».

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