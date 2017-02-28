Григорян: Уже устал слышать про свою амбициозность
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян ответил на вопрос, будет ли махачкалинская команда разделять матчи Кубка России и
Премьер-Лиги на важные и не важные, учитывая свои амбиции.
«А вы можете мне назвать неамбициозного тренера? Есть такой в
А что касается предстоящей игры с “Уфой”, то вы должны понимать, что Кубок — это Кубок. Каждый из нас прекрасно осознаёт, что через Кубок страны можно попасть в Лигу Европы. И я уверен, что все мои игроки тоже об этом думают. Для нас вообще не будет разделения матчей на важные и не важные. Мы на каждую игру будем настраиваться с максимальной самоотдачей и с желанием выиграть», — цитирует Григоряна
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