¼ финала Кубка России: «Краснодар» на своём поле сразится с «Уралом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе клуба, игра должна была состояться в Екатеринбурге, но поле домашнего стадиона «Урала» РФС признало непригодным для проведения матча.

«Краснодар» и «Урал» в официальных матчах встречались 11 раз. На счету «быков» четыре победы, четыре встречи завершились вничью, три раза выиграл коллектив из Екатеринбурга. Общая разница забитых и пропущенных мячей в противостоянии — 19−12 в пользу краснодарской команды. А вот в рамках Кубка России соперники сойдутся впервые. На пути в четвертьфинал обе команды прошли две кубковых стадии. «Краснодар» сначала одолел в «Нальчике» местный «Спартак» со счетом 2:0, а затем на своем поле в дополнительное время сломил сопротивление «Оренбурга» — 3:2. «Урал» выиграл на выезде 3:0 у «Челябинска», а затем в Перми, сыграв вничью 1:1, выбил из сетки «Амкар» по итогам серии послематчевых пенальти.

По регламенту соревнований, победителя должны определить по итогам одного матча. Если 90 игровых минут завершатся вничью, будет назначено дополнительное время. Если же и два экстратайма по 15 минут не выявят сильнейшего, полуфиналист определится в серии пенальти.

Возглавлять судейскую бригаду на встрече «Краснодара» с «Уралом» будет потомственный футбольный арбитр 33-летний Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матчи с участием «горожан» Левников обслуживал четырежды. С «Уралом» рефери из города на Неве турнирная судьба сводила девять раз.

Помогать Кириллу Левникову на стадионе ФК «Краснодар» будут 35-летний москвич Андрей Болотенков и 44-летний Рафаэль Ильясов из Казани.