Матч Кубка России по футболу «Урал» — «Краснодар» покажут в кинотеатре Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Матч ¼ финала Кубка России по футболу между «Уралом» и «Краснодаром» покажут в кинотеатре Екатеринбурга. Об этом сообщает
пресс-служба екатеринбургского клуба.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) принял решение перенести матч ¼ финала Кубка страны между «Уралом» и «Краснодаром» в Краснодар в связи с плохим состоянием газона на стадионе в Екатеринбурге. В связи с этим болельщики ФК «Урал» выразили несогласие, полагая, что своим решением «Урал» сам отдал команде соперника преимущество своего поля. По мнению болельщиков, такие действия наносят репутационный ущерб и порождают недоверие к решениям руководства клуба.
«Трансляция матча, который начнется 28 февраля в 19:30 мск, состоится в одном из кинотеатров Екатеринбурга. Все расходы по аренде кинозала клуб взял на себя, и для болельщиков просмотр игры будет совершенно бесплатным. В перерыве будет разыгран шарф с автографом Романа Павлюченко», — говорится в сообщении.
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