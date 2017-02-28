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28 февраля 2017, 9:29 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Матч Кубка России по футболу «Урал» — «Краснодар» покажут в кинотеатре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Матч ¼ финала Кубка России по футболу между «Уралом» и «Краснодаром» покажут в кинотеатре Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) принял решение перенести матч ¼ финала Кубка страны между «Уралом» и «Краснодаром» в Краснодар в связи с плохим состоянием газона на стадионе в Екатеринбурге. В связи с этим болельщики ФК «Урал» выразили несогласие, полагая, что своим решением «Урал» сам отдал команде соперника преимущество своего поля. По мнению болельщиков, такие действия наносят репутационный ущерб и порождают недоверие к решениям руководства клуба.

«Трансляция матча, который начнется 28 февраля в 19:30 мск, состоится в одном из кинотеатров Екатеринбурга. Все расходы по аренде кинозала клуб взял на себя, и для болельщиков просмотр игры будет совершенно бесплатным. В перерыве будет разыгран шарф с автографом Романа Павлюченко», — говорится в сообщении.

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«Краснодар» и «Урал» откроют весеннюю программу в российском футболе

«Краснодар» и «Урал» откроют весеннюю программу в российском футболе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. «Краснодар» и «Урал» сыграют во вторник в четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка России по футболу. Хотя формальными хозяевами поля являются уральцы, матч пройдет в Краснодаре из-за неготовности поля арены в Екатеринбурге.
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