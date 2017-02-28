Ранее Российский футбольный союз (РФС) принял решение перенести матч ¼ финала Кубка страны между «Уралом» и «Краснодаром» в Краснодар в связи с плохим состоянием газона на стадионе в Екатеринбурге. В связи с этим болельщики ФК «Урал» выразили несогласие, полагая, что своим решением «Урал» сам отдал команде соперника преимущество своего поля. По мнению болельщиков, такие действия наносят репутационный ущерб и порождают недоверие к решениям руководства клуба.

«Трансляция матча, который начнется 28 февраля в 19:30 мск, состоится в одном из кинотеатров Екатеринбурга. Все расходы по аренде кинозала клуб взял на себя, и для болельщиков просмотр игры будет совершенно бесплатным. В перерыве будет разыгран шарф с автографом Романа Павлюченко», — говорится в сообщении.