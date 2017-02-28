«Краснодар» и «Урал» откроют весеннюю программу в российском футболе
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. «Краснодар» и «Урал» сыграют во вторник в четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка России по футболу. Хотя формальными хозяевами поля являются уральцы, матч пройдет в Краснодаре
из-за неготовности поля арены в Екатеринбурге.
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«Урал» проведет первый официальный матч в нынешнем году, тогда как «Краснодар» уже дважды сыграл в матчах Лиги Европы, в 1/16 финала победив турецкий «Фенербахче» (1:0 дома, 1:1 в гостях). Ближайшие недели будут напряженными для краснодарского клуба — 9 и 16 марта подопечным Игоря Шалимова предстоит сыграть с испанской «Сельтой» в 1/8 финала Лиги Европы. В зимний перерыв состав «Краснодара» фактически не усилился: клуб приобрел новичков на места ушедших игроков — защитника Енджейчика, полузащитников Ахмедова и Эбуэ и форварда Ари. Пополнили состав «Краснодара» шведский хавбек Виктор Классон, защитник из «Локомотива» Роман Шишкин, а также эквадорский игрок обороны Кристиан Рамирес. Вернулся в команду из аренды в чешском «Словане» нападающий Николай Комличенко.
«Краснодар» занимает пятое место в чемпионате России, тогда как «Уралу» Александра Тарханова в национальном первенстве предстоит борьба за выживание — команда идет на 13-м месте, лишь на два очка опережая находящийся в зоне вылета тульский «Арсенал». Уральцы пополнили состав несколькими футболистами из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), вернули из Таиланда армянского форварда Эдгара Манучаряна, а главным приобретением должен стать румын Эрик Бикфальви из «Томи». При этом из основных игроков покинул «Урал» лишь аргентинский защитник Пабло Фонтанельо, так что конкуренция в команде очень возросла.
Первый из матчей четвертьфинальной кубковой стадии должен был пройти в Екатеринбурге, однако
По словам президента «Урала», клубу было выгоднее сыграть кубковую встречу именно в Краснодаре — несмотря на недовольство болельщиков, которые рассчитывали, что матч состоится на запасной арене с искусственным газоном в Тюмени. «Команда приезжает со сборов на Кипре, где и тренировалась на хороших полях, и сейчас будет играть на хорошем поле в Краснодаре», — рассказал ТАСС Иванов.
Матч пройдет на «Краснодар-Арене», начало — 19:30 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт- Петербурга.
Еще три четвертьфинальных матча Кубка России пройдут 1 марта. Встречаются «Локомотив» — «Тосно», «Уфа» — «Анжи» и «Рубин» — «Сибирь». Победитель матча в Краснодаре в полуфинале сыграет либо с «Рубином», либо с «Сибирью».
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