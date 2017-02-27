Григорий Иванов: Потратили государственные деньги на манеж, а в нем играть нельзя

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МОЖНО ХОТЬ В САУНЕ СЫГРАТЬ. ЛИШЬ БЫ БОЛЕЛЬЩИКАМ БЫЛО КОМФОРТНО!

— Конечно, я возмущен! — начал Иванов. — Мы же играем для болельщиков, для своих фанатов! Команда должна была провести этот матч дома. На мой взгляд, поле было пригодно для игры в футбол. Но у РФС другое мнение… Нам не разрешили.

— Предлагали РФС сыграть в манеже?

— Он не вмещает 10 тысяч человек, относится ко второй категории. Регламент не позволяет там принимать команды РФПЛ. Хотя я этого тоже не понимаю. Попади мы на «Сибирь», разрешили бы сыграть под крышей. Получается, в ФНЛ другие люди, другие футболисты? Одним можно, другим — нельзя. Нет у меня ответа….

— В манеже не разрешают сыграть только потому, что он не вмещает 10 тысяч?

— Да. Я, правда, не думаю, что 10 тысяч болельщиков посетили бы игру на открытом воздухе… Нам же все говорили: стройте манежи, мы будем там играть, расширим сезон! И что на выходе? Мы строили, строили… Потратили государственные деньги — из федерального и областного бюджета! Почему там нельзя играть?!

— А разве там не душно? Некоторые игроки жаловались, что там тяжеловато дышать…

— Кому-то душно? Постойте, мы играем для болельщиков! Им же комфортно? Правильно же? Так пусть даже в сауне выходят — лишь бы фанатам было удобно. Они должны сидеть в тепле. А сыграй мы сейчас на открытом воздухе в Екатеринбурге — пришли бы полторы тысячи человек. Не более!

— Почему не захотели принять «Краснодар» на резервном поле — в Тюмени?

— Мы несколько месяцев тренировались на сборах на хороших полях. В Тюмени — искусственное покрытие… Это не очень комфортно. Хочу поблагодарить «Краснодар». Клуб пошел нам навстречу, согласился сыграть у себя дома. В то же время нам обидно за наших болельщиков. Мы давно не пробивались в четвертьфинал Кубка, можем пройти дальше. Получилось так, как получилось….

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ГАЛИЦКИЙ НЕ ПОДКЛЮЧАЛ СВОИ СВЯЗИ!

— Кто виноват?

— В РФС знали, что у нас 28 февраля еще календарная зима.

— Замкнутый круг какой-то. Поле, по мнению РФС, не пригодно. Вы бы хотели сыграть в манеже, но он второй категории…

— Мы готовы были принять «Краснодар» на своем поле!

— А вот руководитель департамента профессионального Футбола РФС Сергей Куликов так оценил состояние поля: «Мы дважды направляли комиссию для оценки газона арены в Екатеринбурге, которая там не увидела травяного покрова».

— Поймите, в это время года очень сложно вырастить траву на нашем поле. Такие морозы… Нашим агрономам вообще можно памятник поставить за то, что привели поле в порядок. На нем можно было сыграть сейчас, но только на прошлогодней траве. Поле ровное, мяч катился. РФС принял другое решение. Мы законопослушные граждане. Вот только за болельщиков обидно.

— Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт так прокомментировал сложившуюся ситуацию: «У кого связи круче, тот и прав»…

— Я не думаю, что «Краснодар» надавил. Не стоит его обвинять. Клуб готов был лететь в Тюмень. Они вообще не видели нашего поля. Наверное, могли приехать и согласиться провести матч в Екатеринбурге. Наоборот, «Краснодар» протянул руку помощи. У нас оставалось два дня для принятия решения… «Краснодар» предложил такой выход из положения. И не надо здесь говорить о связях Галицкого, что он продавил перенос! Это не так!

— Значит, все упирается в РФС?

— Не знаю, почему они так решили. В ежедневном режиме отслеживали состояние поля. Мы каждый день посылали им фотографии. Вот сейчас уже совсем другое покрытие, трава появилась.

— Не опасаетесь, что вам не разрешат принять «Амкар» дома в рамках уже чемпионата 5 марта?

— Нет. Точно сыграем дома. Комиссия РФПЛ приняла решение, что примем «Амкар» у себя. Этот вопрос больше не поднимается.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Готовимся к матчу <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#УралКраснодар</a> <a href="https://t.co/wKdG2NwE8d">pic.twitter.com/wKdG2NwE8d</a></p>— ФК Урал (@FCURAL) <a href="https://twitter.com/FCURAL/status/836238167258906624">February 27, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МАЛО ЛИ ЧТО ГОВОРИТ АДВОКАТ. СМОЛОВ — ТОПОВЫЙ ИГРОК

— Вашей команде предстоит сдерживать Федора Смолова. Дик Адвокат не считает его топовым игроком, Игорь Шалимов с голландцем не согласен. Ваше мнение?

— Ну конечно, Федор — топовый футболист! Какие могут быть сомнения? Лучший игрок нашей страны. Впервые за долгие годы россиянин стал лучшим бомбардиром. Разве это не показатель? Я работал со Смоловым, видел, как он пашет. Мало ли что там говорит Адвокат? Пусть следит за своими футболистами. В этом споре я на стороне Шалимова. Он тренер, который видит Федю в ежедневном режиме. Да и сам Игорь Михайлович был топовым игроком. Он знает толк в классных исполнителях. Адвокат — великий тренер, но здесь он не прав.

— Павлюченко может служить для Смолова примером для подражания?

— Если вы имеете в виду отъезд в Европу, считаю, что Смолову надо попробовать свои силы на Западе. А здесь мы постараемся подготовить новых футболистов. Надеюсь, Смолов докажет, что он топовый игрок за рубежом.

— Роман Асхабадзе так оценил зимнюю трансферную работу «Урала»: «Какой уровень у состава был, такой и остался: ни со спортивной, ни с финансовой точек зрения клуб не удивил».

— Это мнение со стороны. Асхабадзе же не знает всей нашей внутренней кухни. Считаю, мы неплохо поработали в эти месяцы. Даже лучше чем летом, хотя зимой укрепляться тяжелее. Взяли молодых перспективных ребят. Надеюсь, они раскроются.

— Правда, что летом многих игроков забраковал Скрипченко?

— Возможно, некоторых игроков, которыми мы пополнились сейчас, могли подписать летом. Но теперь не хочется об этом говорить. Я доверяю нашему спортивному директору.

— Конате покидает «Урал»?

— Он способный, хороший игрок. Но мы пообщались с его агентом и приняли решение, что Конате должен иметь постоянную игровую практику. В «Урале» он пока не выдерживает конкуренции. Так что пока мы с ним расстаемся, но в будущем, возможно, вернемся к его кандидатуре.