Григорий Иванов: Потратили государственные деньги на манеж, а в нем играть нельзя
Президент «Урала» — о переносе матча четвертьфинала Кубка России из Екатеринбурга в Краснодар.
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МОЖНО ХОТЬ В САУНЕ СЫГРАТЬ. ЛИШЬ БЫ БОЛЕЛЬЩИКАМ БЫЛО КОМФОРТНО!
— Конечно, я возмущен! — начал Иванов. — Мы же играем для болельщиков, для своих фанатов! Команда должна была провести этот матч дома. На мой взгляд, поле было пригодно для игры в футбол. Но у РФС другое мнение… Нам не разрешили.
— Предлагали РФС сыграть в манеже?
— Он не вмещает 10 тысяч человек, относится ко второй категории. Регламент не позволяет там принимать команды РФПЛ. Хотя я этого тоже не понимаю. Попади мы на «Сибирь», разрешили бы сыграть под крышей. Получается, в ФНЛ другие люди, другие футболисты? Одним можно, другим — нельзя. Нет у меня ответа….
— В манеже не разрешают сыграть только потому, что он не вмещает 10 тысяч?
— Да. Я, правда, не думаю, что 10 тысяч болельщиков посетили бы игру на открытом воздухе… Нам же все говорили: стройте манежи, мы будем там играть, расширим сезон! И что на выходе? Мы строили, строили… Потратили государственные деньги — из федерального и областного бюджета! Почему там нельзя играть?!
— А разве там не душно? Некоторые игроки жаловались, что там тяжеловато дышать…
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— Почему не захотели принять «Краснодар» на резервном поле — в Тюмени?
— Мы несколько месяцев тренировались на сборах на хороших полях. В Тюмени — искусственное покрытие… Это не очень комфортно. Хочу поблагодарить «Краснодар». Клуб пошел нам навстречу, согласился сыграть у себя дома. В то же время нам обидно за наших болельщиков. Мы давно не пробивались в четвертьфинал Кубка, можем пройти дальше. Получилось так, как получилось….
ГАЛИЦКИЙ НЕ ПОДКЛЮЧАЛ СВОИ СВЯЗИ!
— Кто виноват?
— В РФС знали, что у нас 28 февраля еще календарная зима.
— Замкнутый круг
— Мы готовы были принять «Краснодар» на своем поле!
— А вот руководитель департамента профессионального Футбола РФС Сергей Куликов так оценил состояние поля: «Мы дважды направляли комиссию для оценки газона арены в Екатеринбурге, которая там не увидела травяного покрова».
— Поймите, в это время года очень сложно вырастить траву на нашем поле. Такие морозы… Нашим агрономам вообще можно памятник поставить за то, что привели поле в порядок. На нем можно было сыграть сейчас, но только на прошлогодней траве. Поле ровное, мяч катился. РФС принял другое решение. Мы законопослушные граждане. Вот только за болельщиков обидно.
— Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт так прокомментировал сложившуюся ситуацию: «У кого связи круче, тот и прав»…
— Я не думаю, что «Краснодар» надавил. Не стоит его обвинять. Клуб готов был лететь в Тюмень. Они вообще не видели нашего поля. Наверное, могли приехать и согласиться провести матч в Екатеринбурге. Наоборот, «Краснодар» протянул руку помощи. У нас оставалось два дня для принятия решения… «Краснодар» предложил такой выход из положения. И не надо здесь говорить о связях Галицкого, что он продавил перенос! Это не так!
— Значит, все упирается в РФС?
— Не знаю, почему они так решили. В ежедневном режиме отслеживали состояние поля. Мы каждый день посылали им фотографии. Вот сейчас уже совсем другое покрытие, трава появилась.
— Не опасаетесь, что вам не разрешат принять «Амкар» дома в рамках уже чемпионата 5 марта?
— Нет. Точно сыграем дома. Комиссия РФПЛ приняла решение, что примем «Амкар» у себя. Этот вопрос больше не поднимается.
МАЛО ЛИ ЧТО ГОВОРИТ АДВОКАТ. СМОЛОВ — ТОПОВЫЙ ИГРОК
— Вашей команде предстоит сдерживать Федора Смолова. Дик Адвокат не считает его топовым игроком, Игорь Шалимов с голландцем не согласен. Ваше мнение?
— Ну конечно, Федор — топовый футболист! Какие могут быть сомнения? Лучший игрок нашей страны. Впервые за долгие годы россиянин стал лучшим бомбардиром. Разве это не показатель? Я работал со Смоловым, видел, как он пашет. Мало ли что там говорит Адвокат? Пусть следит за своими футболистами. В этом споре я на стороне Шалимова. Он тренер, который видит Федю в ежедневном режиме. Да и сам Игорь Михайлович был топовым игроком. Он знает толк в классных исполнителях. Адвокат — великий тренер, но здесь он не прав.
— Павлюченко может служить для Смолова примером для подражания?
— Если вы имеете в виду отъезд в Европу, считаю, что Смолову надо попробовать свои силы на Западе. А здесь мы постараемся подготовить новых футболистов. Надеюсь, Смолов докажет, что он топовый игрок за рубежом.
— Роман Асхабадзе так оценил зимнюю трансферную работу «Урала»: «Какой уровень у состава был, такой и остался: ни со спортивной, ни с финансовой точек зрения клуб не удивил».
— Это мнение со стороны. Асхабадзе же не знает всей нашей внутренней кухни. Считаю, мы неплохо поработали в эти месяцы. Даже лучше чем летом, хотя зимой укрепляться тяжелее. Взяли молодых перспективных ребят. Надеюсь, они раскроются.
— Правда, что летом многих игроков забраковал Скрипченко?
— Возможно, некоторых игроков, которыми мы пополнились сейчас, могли подписать летом. Но теперь не хочется об этом говорить. Я доверяю нашему спортивному директору.
— Конате покидает «Урал»?
— Он способный, хороший игрок. Но мы пообщались с его агентом и приняли решение, что Конате должен иметь постоянную игровую практику. В «Урале» он пока не выдерживает конкуренции. Так что пока мы с ним расстаемся, но в будущем, возможно, вернемся к его кандидатуре.
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