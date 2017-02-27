Болельщики «Урала» выразили несогласие с решением перенести матч с «Краснодаром»

Встреча должна была состояться в Екатеринбурге 28 февраля, однако в связи с неготовностью поля стадиона хозяев игра состоится в Краснодаре.



«После анализа всех данных, имеющихся в нашем распоряжении, «Союз болельщиков Урала» выражает своё несогласие с действиями руководства ФК «Урал». Согласно регламенту проведения соревнования за Кубок России по футболу сезона -2016/17, запасным стадионом для матчей ФК «Урал» является стадион «Геолог» в Тюмени. В том случае, когда запасной стадион не готов к приёму матча, должно быть выбрано нейтральное поле. Отправка письма от ФК «Урал» в адрес РФС с просьбой о переносе места проведения матча позволила обойти эти требования.



Мы не знаем, какие факторы учитывались при принятии этого решения. Ясно только то, что не было учтено желание болельщиков «Урала» присутствовать на матче любимой команды. Как минимум, говоря о получении компенсации от ФК «Краснодар», можно было предложить своим болельщикам посетить матч за счёт данной компенсации.

А также своим решением ФК «Урал» сам отдал команде соперника преимущество «своего поля». Такие действия наносят репутационный ущерб, порождают недоверие к решениям руководства клуба со стороны болельщиков. С целью исключить возникновение негативных последствий после принятия сложных решений предлагаем Иванову Григорию Викторовичу создать совет болельщиков при президенте ФК «Урал» по примеру президента РФС", — говорится в заявлении болельщиков «Урала».