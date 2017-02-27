Болельщики ФК «Урал» выразили несогласие с переносом матча Кубка России в Краснодар

Ранее Российский футбольный союз (РФС) принял решение перенести матч ¼ финала Кубка страны между «Уралом» и «Краснодаром», который запланирован на 28 февраля, в Краснодар в связи с плохим состоянием газона на стадионе в Екатеринбурге.

«После анализа всех данных, имеющихся в нашем распоряжении, Союз болельщиков “Урала” выражает свое несогласие с действиями руководства клуба. Согласно регламенту Кубка России сезона-2016/17, запасным стадионом для матчей “Урала” является “Геолог” в Тюмени. Как минимум, говоря о получении компенсации от “Краснодара”, можно было предложить своим болельщикам посетить матч за счет данной компенсации. А также своим решением “Урал” сам отдал команде соперника преимущество своего поля», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что такие действия наносят репутационный ущерб, порождают недоверие к решениям руководства клуба со стороны болельщиков. «Мы не знаем, какие факторы учитывались при принятии этого решения. Ясно только то, что не было учтено желание болельщиков “Урала” присутствовать на матче любимой команды», — поясняется в сообщении Союза болельщиков команды.

Планировалось, что встреча станет для «Урала» первым в истории клуба зимним матчем на домашней арене.