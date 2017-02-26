Руслан Абазов: К «Локомотиву» игроки «Тосно» подойдут в оптимальной форме

— Руслан, чем оказался полезным для команды против минского «Динамо»?

— Матч, в первую очередь, полезен для нас был тем, что мы получили нужную нам нагрузку, более скрепили игровые связи, ну и сыграли с новым соперником. Какая бы не была игра, когда начинаешь играть, то другие эмоции, настрой совсем другой, товарищеская ли игра, официальная, начинаешь выкладываться по полной. Я думаю, в первую очередь, мы наладили игровые связи, комбинации, укрепили кондиции.

— Можно ли сравнить игру соперника в параллели с матчем против «Крыльев Советов»?

— Я бы не сказал, что можно сравнить эти две игры. «Динамо» по тактике играло в пять защитников, «Крылья» играли в четыре защитника, совсем другой футбол, два разных матча, по-разному и мы подходили к этим играм. В матче против самарцев поначалу не получалось у нас, какими-то скованными были в начале игры, но собрались в конце, более раскрепостились, и начало все получаться. В этой игре изначально держали мяч под контролем, диктовали свою игру, все завершилось в нашу пользу.

— Что предопределило успех «Тосно» в этой игре?

— Успех предопределило то, что команда играла слаженно, выполняла тренерскую установку. Естесственно, еще и то, что Рустем забил, благодаря индивидуальному мастерству создал для нас 3 гола (улыбается).

— Как прошел третий сбор, твои общие впечатления?

— Третий сбор прошел хорошо, мы выполнили нужный объем работы, который предполагался на сборе, и надеюсь, что подойдем в оптимальной форме к матчу с «Локомотивом».