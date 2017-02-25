РФС: «Урал» присылал письмо с подписью Иванова, прося перенести игру в Краснодар

Встреча должна была состояться в Екатеринбурге 28 февраля, однако в связи с неготовностью поля стадиона хозяев игра пройдёт в Краснодаре.



«Что касается принятого решения о переносе матча ¼ финала Кубка России “Урал” — “Краснодар” из Екатеринбурга в Краснодар, то оно не является прихотью РФС или какого-либо из клубов. Будь поле домашнего стадиона ФК “Урал” в хорошем состоянии, игра там непременно прошла бы. Мы дважды направляли комиссию для оценки газона арены в Екатеринбурге, которая там не увидела травяного покрова. Кроме того, РФС получил официальное письмо, подписанное президентом ФК “Урал” Григорием Ивановым, в котором говорится о неготовности поля в связи с “аномальными морозами в январе-феврале” и просьбой перенести игру в Краснодар.



Понимаем эмоции уральских болельщиков, но на данный момент, как мне кажется, единственно правильным решением было перенести матч в Краснодар. В этой ситуации довольно странно читать слова из уст одного из спортивных чиновников Екатеринбурга, который говорит о том, что у кого-то “круче связи”. Проблема лежит исключительно в реальной плоскости — готов газон к конкретному матчу или нет. Более того, хотел бы заметить, что еще нет окончательного понимания относительно того, состоится ли 5 марта в Екатеринбурге встреча “Урала” с “Амкаром”, В каком будет состоянии там поле через неделю, сейчас сказать невозможно. Также со свой стороны мы благодарны руководству ФК “Краснодар” за понимание и содействие в решении данного вопроса. Желаю обеим командам в комфортных условиях показать результативный, зрелищный футбола, и пусть в полуфинал Кубка России выйдет, тот кто будет сильнее в конкретном матче», — передает слова Куликова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалев.