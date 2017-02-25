РФС: «Урал» присылал письмо с подписью Иванова, прося перенести игру в Краснодар
Руководитель Департамента профессионального футбольного клуба РФС Сергей Куликов прокомментировал перенос матча ¼ финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром».
Встреча должна была состояться в Екатеринбурге 28 февраля, однако в связи с неготовностью поля стадиона хозяев игра пройдёт в Краснодаре.
«Что касается принятого решения о переносе матча ¼ финала Кубка России “Урал” — “Краснодар” из Екатеринбурга в Краснодар, то оно не является прихотью РФС или
Понимаем эмоции уральских болельщиков, но на данный момент, как мне кажется, единственно правильным решением было перенести матч в Краснодар. В этой ситуации довольно странно читать слова из уст одного из спортивных чиновников Екатеринбурга, который говорит о том, что у
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