Матч КР между «Уралом» и «Краснодаром» перенесен из Екатеринбурга в Краснодар
Матч ¼ финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром» перенесен из Екатеринбурга в Краснодар, заявил агентству «Р-Спорт» руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов.
Игра должна была состояться на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге 28 февраля.
«Матч перенесен в Краснодар, — сказал Куликов по телефону. — Приняли такое решение
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