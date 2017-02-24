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24 февраля 2017, 19:06 | Футбол: Кубок России | Р-Спорт

Матч КР между «Уралом» и «Краснодаром» перенесен из Екатеринбурга в Краснодар

Матч ¼ финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром» перенесен из Екатеринбурга в Краснодар, заявил агентству «Р-Спорт» руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов.

Игра должна была состояться на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге 28 февраля.

«Матч перенесен в Краснодар, — сказал Куликов по телефону. — Приняли такое решение из-за проблем с газоном. В Екатеринбурге побывала комиссия, которая сделала вывод, что поле не успеют подготовить к игре. Дату мы не меняли. Сейчас решаем вопрос с телевидением о времени начала игры: либо в 19:00, либо в 19:30».

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Судья Кирилл Левников будет работать на матче ¼ финала Кубка России «Урал» — «Краснодар»

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) назначил Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга судьей на четвертьфинальный матч Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром», который состоится 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
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