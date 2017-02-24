Матч КР между «Уралом» и «Краснодаром» перенесен из Екатеринбурга в Краснодар

Игра должна была состояться на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге 28 февраля.

«Матч перенесен в Краснодар, — сказал Куликов по телефону. — Приняли такое решение из-за проблем с газоном. В Екатеринбурге побывала комиссия, которая сделала вывод, что поле не успеют подготовить к игре. Дату мы не меняли. Сейчас решаем вопрос с телевидением о времени начала игры: либо в 19:00, либо в 19:30».