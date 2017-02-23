Участие футболиста «Локомотива» Фарфана в матче с «Тосно» под вопросом
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан
из-за травмы может пропустить матч ¼ финала Кубка России против «Тосно». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
В среду «Локомотив» проиграл «Стремсгодсету» со счетом 0:1 в заключительном матче третьего зимнего сбора российской команды в Испании. Фарфан вышел на поле в начале второго тайма и был заменен на 69-й минуте. Кубковым матч между «Локомотивом» и «Тосно» состоится 1 марта в Москве.
«Из-за травмы Фарфан пропустит 5−7 дней. Его участие в матче с “Тосно” 1 марта под вопросом», — сказал источник.
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32-летний перуанец, который с октября являлся свободным агентом, подписал контракт с «Локомотивом» 29 января. Ранее Фарфан выступал за перуанский клуб «Альянса Лима» (77 матчей, 28 мячей), голландский ПСВ (118, 57), с которым четыре раза выиграл чемпионат страны, «Шальке» (170, 39), с которым завоевал Кубок и Суперкубок Германии. Последним клубом игрока была «Аль-Джазира» из ОАЭ (12, 4), контракт с которой истек в октябре.
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