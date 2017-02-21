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21 февраля 2017, 12:28 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Милевский: Не могу дождаться матча «Локомотив» — «Тосно», это будет что-то

Нападающий «Тосно» Артём Милевский с нетерпением ждёт матч ¼ финала Кубка России с «Локомотивом» и встречу с главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым, с которым украинский футболист работал в киевском «Динамо».

Нападающий <span class=error>Тосно</span> Артём <span class=error>Милевский</span> с нетерпением ждёт матч ¼ финала Кубка России с Локомотивом и встречу с главным тренером железнодорожников Юрием <span class=error>Сёминым</span> с которым украинский футболист работал в киевском Динамо. Увеличить
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«Не могу дождаться этого противостояния. Сёмин был номер один в “Динамо” в мои годы, браво, Палыч. “Локомотив” — “Тосно” 1 марта, это будет что-то. Михалик, точим випы», — написал Милевский в своём «инстаграме».

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