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20 февраля 2017, 12:13 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Судья Кирилл Левников будет работать на матче ¼ финала Кубка России «Урал» — «Краснодар»

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) назначил Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга судьей на четвертьфинальный матч Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром», который состоится 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Ассистентами судьи назначены Андрей Болотенков (Москва) и Рафаэль Ильясов (Казань), инспектор матча — Сергей Зуев (Москва).

Главным судьей в другом четвертьфинальном матче между «Локомотивом» и «Тосно» станет Артем Чистяков (Азов), помогать ему будут Сергей Суховерхов (Воронеж) и Дмитрий Колосков (Уфа), инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

На матч «Уфа» — «Анжи» арбитром назначен Роман Галимов (Улан-Удэ), ассистентами — Владислав Назаров (Невинномысск) и Алексей Ширяев (Ставрополь), инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

Евгений Турбин (Москва) будет работать на матче «Рубин» — «Сибирь», помогать ему будут Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва), инспектор — Юрий Баскаков (Москва).

Встречи пройдут 1 марта.

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