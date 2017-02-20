Ассистентами судьи назначены Андрей Болотенков (Москва) и Рафаэль Ильясов (Казань), инспектор матча — Сергей Зуев (Москва).

Главным судьей в другом четвертьфинальном матче между «Локомотивом» и «Тосно» станет Артем Чистяков (Азов), помогать ему будут Сергей Суховерхов (Воронеж) и Дмитрий Колосков (Уфа), инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

На матч «Уфа» — «Анжи» арбитром назначен Роман Галимов (Улан-Удэ), ассистентами — Владислав Назаров (Невинномысск) и Алексей Ширяев (Ставрополь), инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

Евгений Турбин (Москва) будет работать на матче «Рубин» — «Сибирь», помогать ему будут Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва), инспектор — Юрий Баскаков (Москва).

Встречи пройдут 1 марта.