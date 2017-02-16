«Рубин» примет «Сибирь» в Кубке России на стадионе «Центральный»
1 марта «Рубин» проведёт первый официальный матч в 2017 году.
В ¼ финала Кубка России казанцы встретятся с новосибирской «Сибирью». Об этом сообщает
Матч «Рубин» — «Сибирь» состоится на стадионе «Центральный». Начало в 19:00 — мск.
Первый четвертьфинальный матч будет сыгран 28 февраля. В этот день «Урал» примет «Краснодар». Матчи «Локомотив» — «Тосно» и «Уфа» — «Анжи» состоятся 1 марта.
Полуфинальные матчи Кубка России запланированы на 5 апреля, а финал состоится 28 мая.
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