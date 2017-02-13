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13 февраля 2017, 12:41 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Лоськов: «Локомотив» должен выиграть кубок, у нас большие долги перед фанатами

Тренер московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, как отметил 43-летие на сборах, и объяснил, почему важно подойти в лучшей готовности к кубковому матчу с «Тосно», который состоится 1 марта.

«Всякий раз меня поздравляли перед тренировкой. Дарили вымпел с автографами. Вечером — торт. Стандартный набор… И конечно, хотел бы поблагодарить болельщиков за поздравления, в воскресенье их было особенно много. Кто поздравил первым? Жена — с раннего утра. Потом друзья. И конечно, было доброе поздравление от команды, много улыбок. Такое внимание приятно. С моими одноклубниками будний день проходит веселее.

Иногда подключаюсь к двусторонкам? Считайте, я подстраховываю. Иногда главный тренер предлагает мне подключиться для равного количества. Бывает, в двусторонке участвую. Бывает, и вратарей серией ударов проверим (улыбается).

Особенности третьего сбора? Подразумевается, что более напряжёнными станут игры. К кубковому матчу с “Тосно” форма должна быть на уровне. Мы должны пройти до конца и выиграть кубок. У нас перед болельщиками большие долги. Если говорить о чемпионате России, мы находимся на неприемлемом месте в таблице. Надо успешно пройти эту финишную прямую весной, боевые условия будут сложными, но в таких обстоятельствах характер команды закалится», — цитирует Лоськова пресс-служба «Локомотива».

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