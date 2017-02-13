Лоськов: «Локомотив» должен выиграть кубок, у нас большие долги перед фанатами

«Всякий раз меня поздравляли перед тренировкой. Дарили вымпел с автографами. Вечером — торт. Стандартный набор… И конечно, хотел бы поблагодарить болельщиков за поздравления, в воскресенье их было особенно много. Кто поздравил первым? Жена — с раннего утра. Потом друзья. И конечно, было доброе поздравление от команды, много улыбок. Такое внимание приятно. С моими одноклубниками будний день проходит веселее.



Иногда подключаюсь к двусторонкам? Считайте, я подстраховываю. Иногда главный тренер предлагает мне подключиться для равного количества. Бывает, в двусторонке участвую. Бывает, и вратарей серией ударов проверим (улыбается).



Особенности третьего сбора? Подразумевается, что более напряжёнными станут игры. К кубковому матчу с “Тосно” форма должна быть на уровне. Мы должны пройти до конца и выиграть кубок. У нас перед болельщиками большие долги. Если говорить о чемпионате России, мы находимся на неприемлемом месте в таблице. Надо успешно пройти эту финишную прямую весной, боевые условия будут сложными, но в таких обстоятельствах характер команды закалится», — цитирует Лоськова пресс-служба «Локомотива».