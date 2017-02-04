«Уфа» намерена сыграть с «Анжи» матч Кубка России на домашнем стадионе

Встреча команд запланирована на 1 марта. В пятницу президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил ТАСС, что клуб намерен попросить футбольные власти перенести четвертьфинальный матч с «Краснодаром», который запланирован на 28 февраля, в манеж.

«Мы такой вариант (с переносом матча в манеж — прим. ТАСС) не рассматриваем, — сказал Газизов. — У нас на стадионе искусственный газон, сама арена готова, так что планируем сыграть у себя. Мы и в прошлом сезоне принимали ЦСКА в Кубке в это время (1 марта), и тогда никаких проблем не возникло. Не должно возникнуть и сейчас».

В других четвертьфинальных играх встретятся «Локомотив» с «Тосно» и «Рубин» с «Сибирью».