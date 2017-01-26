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26 января 2017, 9:09 | Футбол: Кубок России | Р-Спорт

РФС планирует провести финал Кубка России на стадионе «Фишт» в Сочи 1—3 мая

Российский футбольный союз (РФС) рассчитывает провести финальный матч Кубка России в сезоне-2016/17 на стадионе «Фишт» в Сочи, игра состоится в первых числах мая, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Ранее Мутко заявлял, что не исключает возможности проведения финала Кубка России в Сочи. Первым матчем на реконструированной к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года арене «Фишт» станет товарищеская встреча сборных России и Бельгии, которая запланирована на 28 марта.

«Пока на сегодня мы рассчитываем, что финал Кубка России пройдет в Сочи (на стадионе “Фишт”), — сказал Мутко по телефону. — Мы 28 марта сыграем там с Бельгией, потом там пройдет турнир “Кубанская весна”, а потом — финал Кубка. Склоняемся к Сочи (для проведения финала Кубка). Планируем провести матч 1—3 мая».
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