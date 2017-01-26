РФС планирует провести финал Кубка России на стадионе «Фишт» в Сочи 1—3 мая

Ранее Мутко заявлял, что не исключает возможности проведения финала Кубка России в Сочи. Первым матчем на реконструированной к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года арене «Фишт» станет товарищеская встреча сборных России и Бельгии, которая запланирована на 28 марта.

«Пока на сегодня мы рассчитываем, что финал Кубка России пройдет в Сочи (на стадионе “Фишт”), — сказал Мутко по телефону. — Мы 28 марта сыграем там с Бельгией, потом там пройдет турнир “Кубанская весна”, а потом — финал Кубка. Склоняемся к Сочи (для проведения финала Кубка). Планируем провести матч 1—3 мая ».