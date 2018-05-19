Балотелли вызван в сборную Италии по футболу впервые с 2014 года

27-летний Балотелли вызван в сборную впервые с 2014 года. Последний раз он играл за национальную команду на чемпионате мира 2014 года. В нынешнем сезоне Балотелли провел 36 матчей за «Ниццу», в которых забил 26 голов.

28 мая сборная Италии проведет товарищеский матч с командой Саудовской Аравии, 1 июня — с французами, 4 июня — с голландцами. На матче со сборной Нидерландов будет работать российский судья Владислав Безбородов.

Состав сборной Италии выглядит следующим образом:

вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Маттиа Перин («Дженоа»), Сальваторе Сиригу («Торино»);.

защитники: Леонардо Бонуччи («Милан»), Маттиа Кальдара («Аталанта»), Доменико Кришито («Зенит», Россия), Данило Д’Амброзио («Интер»), Маттиа Де Шильо («Ювентус»), Эмерсон («Челси», Англия), Алессио Романьоли («Милан»), Даниэле Ругани («Ювентус»), Давиде Дзаппакоста («Челси», Англия);.

полузащитники: Даниэле Базелли («Торино»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Бриан Кристанте («Аталанта»), Алессандро Флоренци («Рома»), Жоржиньо («Наполи»), Роландо Мандрагора («Кротоне»), Клаудио Маркизио («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»);.

нападающие: Марио Балотелли («Ницца», Франция), Андреа Белотти («Торино»), Доменико Беррарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Маттео Политано («Сассуоло»), Симоне Верди («Болонья»), Симоне Дзадза («Валенсия», Испания).