Стал известен состав сборной Турции по футболу на товарищеский матч с командой России

Сборная России сыграет с командой Турции 5 июня в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Эта встреча станет последней для российской команды перед чемпионатом мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Турецкие футболисты встретятся с командами Ирана и Туниса соответственно 28 мая и 1 июня.