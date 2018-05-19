Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька»
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
17:15
Леганес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Жирона
Все события
Большой хоккей в Дании Время биться за золото
Кем оказался ветеран, за которого заступился Путин
Путин получил три срочных звонка из Сербии
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Фоторепортажи
12Удивительные приключения утенка Дакли
20Россия проиграла Швеции первое место в группе
01:24 (мск), источник: ТАСС

Стал известен состав сборной Турции по футболу на товарищеский матч с командой России

ТАСС, 19 мая. Тренерский штаб сборной Турции по футболу во главе с Мирчей Луческу огласил состав команды на товарищеские матчи со сборными России, Ирана и Туниса. Об этом сообщает пресс-служба Турецкой футбольной федерации.

Полностью состав турецкой команды выглядит следующим образом:

вратари — Окан Коджук («Истанбулспор»), Серкан Кырынтылы («Коньяспор»), Волкан Бабаджан («Истанбул Башакшехир»);.

защитники — Шенер Озбайраклы, Мехмет Топал, Хасан Али Калдырым (все — «Фенербахче»), Мехмет Зеки Челик («Истанбулспор»), Чаглар Сёюнджю («Фрайбург», Германия), Эртугрул Эрсой («Бурсаспор»), Каан Айхан («Фортуна», Германия), Омер Байрам («Акхисар Беледиеспор»);.

полузащитники — Абдюлкадир Омюр, Окай Йокушлу, Юсуф Языджы (все — «Трабзонспор»), Дженгиз Ундер («Рома», Италия), Дениз Тюрюч («Кайсериспор»), Эмре Акбаба («Аланьяспор»), Ифран Джан Кахведжи, Махмут Текдемир (оба — «Истанбул Башахшехир»), Огузхан Озякуп («Бешикташ»), Таркан Сербест («Аустрия», Австрия), Хакан Чалханоглу («Милан», Италия), Кенан Караман («Ганновер», Германия), Сердар Гюрлер («Османлыспор»), Юнус Маллы («Вольфсбург», Германия);.

нападающие — Дженк Тосун («Эвертон», Англия), Умут Булут («Кайсериспор»).

Сборная России сыграет с командой Турции 5 июня в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Эта встреча станет последней для российской команды перед чемпионатом мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Турецкие футболисты встретятся с командами Ирана и Туниса соответственно 28 мая и 1 июня.

Турция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Из-за Загитовой хотят серьезно поменять правила соревнований
Человек, который начал эпоху советского доминирования
Воробьев должен остаться в сборной
ЦСКА второй год подряд проиграл в полуфинале Евролиги
Выводить российский биатлон из кризиса доверили Драчеву
Тренер сборной Чехии: Не стыдно за ЧМ, теперь вылетаю в Россию
Смолов предсказал сборной России выход в финал чемпионата мира
Тренер сборной Швеции: Позор, что на ЧМ-2018 столько симулянтов
Fanatik: Мануэль Фернандеш хочет уйти из «Локомотива»
Новости
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь