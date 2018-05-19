Стал известен состав сборной Турции по футболу на товарищеский матч с командой России

Полностью состав турецкой команды выглядит следующим образом:
вратари — Окан Коджук («Истанбулспор»), Серкан Кырынтылы («Коньяспор»), Волкан Бабаджан («Истанбул Башакшехир»);.
защитники — Шенер Озбайраклы, Мехмет Топал, Хасан Али Калдырым (все — «Фенербахче»), Мехмет Зеки Челик («Истанбулспор»), Чаглар Сёюнджю («Фрайбург», Германия), Эртугрул Эрсой («Бурсаспор»), Каан Айхан («Фортуна», Германия), Омер Байрам («Акхисар Беледиеспор»);.
полузащитники — Абдюлкадир Омюр, Окай Йокушлу, Юсуф Языджы (все — «Трабзонспор»), Дженгиз Ундер («Рома», Италия), Дениз Тюрюч («Кайсериспор»), Эмре Акбаба («Аланьяспор»), Ифран Джан Кахведжи, Махмут Текдемир (оба — «Истанбул Башахшехир»), Огузхан Озякуп («Бешикташ»), Таркан Сербест («Аустрия», Австрия), Хакан Чалханоглу («Милан», Италия), Кенан Караман («Ганновер», Германия), Сердар Гюрлер («Османлыспор»), Юнус Маллы («Вольфсбург», Германия);.
нападающие — Дженк Тосун («Эвертон», Англия), Умут Булут («Кайсериспор»).
Сборная России сыграет с командой Турции 5 июня в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Эта встреча станет последней для российской команды перед чемпионатом мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Турецкие футболисты встретятся с командами Ирана и Туниса соответственно 28 мая и 1 июня.