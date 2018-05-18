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23:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Мальдини: Манчини — правильный человек для сборной Италии

Бывший футболист «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини рассказал, где мог бы работать тренером, а также прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост наставника итальянской национальной команды.

Источник: AFP 2018

«Моя история в футболе означает, что мне нужно быть избирательным. Отец был в «Милане», и там же сейчас мои дети. Я ограничен двумя вариантами — «Милан» или Италия. Я всегда говорил, что мне необязательно работать в этом качестве за одну из этих команд, ведь моя история и так похожа на сказку. Чтобы это случилось, должно произойти много вещей, которые пока не произошли.

В данный момент я не тот человек, которому приходится выбирать. Сейчас Костакурта занимает должность комиссионера Федерации футбола Италии, но я не знаю, как долго он и другие руководители пробудут на своих постах, и в этом заключается проблема. Я всегда готов выслушать предложения «Милана» и Италии. Роберто Манчини — правильный человек для сборной, но, но мы по-прежнему не можем с уверенностью сказать, что федерация будет представлять собой через несколько лет", — цитирует Мальдини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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