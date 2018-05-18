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19:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов: За месяц Мариу Фернандес вряд ли заговорит по-русски

Главный тренер сборной России после первой тренировки в Новогорске ответил на вопросы журналистов.

Источник: Спорт-Экспресс

— Проводим определенные тесты, проверяем состояние игроков, чтобы потом в конце сбора сравнить показатели, как мы обычно делаем. Ну, и начнем потихонечку добавлять нагрузки. Сегодня была такая тренировка, чтобы не было повреждений. Надо быть аккуратными, — сказал Черчесов.

— Сборная тренировалась не в полном составе. Почему?

— Габулов, Нойштедтер и Черышев присоединятся к нам в Австрии (команда отправится на сбор 20 мая. — Прим. «СЭ»), потому что у них еще игры в своих чемпионатах. А у Дзюбы поднялась температура — 37 — не стали рисковать. Артем побегал в зале, чтобы не попасть под дождь и не усугубить. Надеемся, вернется в общую группу завтра.

— Ливень не скорректировал планы?

— Что планировали, то и сделали. Поле в хорошем состоянии. И второе поле будет готово скоро, так что никаких проблем и дискомфорта.

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— Как нашли Сергея Игнашевича? Он вот сказал, что чувствует себя новичком.

— Новичок? Знакомое слово! Только в последнее время мы его в другом контексте употребляем. А так все хорошо, мы его приняли отлично, знаем давно. Это, наверное, к слову он сказал про новичка. Состояние хорошее.

— Игнашевич будет работать наравне со всеми, или, учитывая возраст, могут быть послабления?

— Дело не в возрасте. Мы смотрим на состояние. Изучаем, кто в каком состоянии и так планируем нагрузки. Возраст в данном случае роли не играет. Отсматриваем всех внимательно. И, кстати, у нас тренер по физподготовке из ЦСКА и врач оттуда, так что состояние Игнашевича нам хорошо известно, делать все будем точно.

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— Мариу Фернандес заговорит по-русски?

— Говорить, наверное, не будет. Если за шесть лет не выучил, то за месяц, даже при всей нашей расторопности в языках, вряд ли будет прогресс. Вообще самое главное, чтобы он понимал, что делать на поле. А понимает Мариу все прекрасно, коллектив его принял, проблем нет.

— Какие надежды у сборной на чемпионат мира?

— Надежд нет, есть цели, к которым надо спокойно, в рабочем режиме подготовиться.

— А цели какие?

— Вам все расскажи, а вы больше сюда не придете. Давайте подождем до завтра.

— 27 дней до чемпионата мира. Нерв уже чувствуется какой-то?

— Нерв, может быть, у тебя присутствует, раз спрашиваете. А мы как обычно работаем. Понятно, что чем ближе чемпионат мира, тем выше будет градус на улице, а вы к нам его будете приносить. А так — шутки в сторону, готовимся, изучаем соперника. Все идет своим чередом.

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— Слухи о допинговых расследованиях влияют на подготовку?

— Вы начали с правильного слова — слухи. На нас это не влияет. Мы это не только слышим, но и участвуем — имею в виду постоянные допинг-проверки. Каждый сбор проверяют. Воспринимаем нормально. Ведь и других проверяют.

— Несколько слов о группе, — вопрос от иностранного журналиста.

— Повторяться не хочется. Чем ближе чемпионат мира, тем меньше времени на подготовку. Мы и готовимся.

— Интервью Игоря Денисова читали?

— Дальше какой вопрос?

— А самый главный соперник кто?

— Ответов на такие вопросы не бывает. Надо хорошо и качественно подготовиться.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Новогорска.

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