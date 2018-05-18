Станислав Черчесов: За месяц Мариу Фернандес вряд ли заговорит по-русски
Главный тренер сборной России после первой тренировки в Новогорске ответил на вопросы журналистов.
Главный тренер сборной России после первой тренировки в Новогорске ответил на вопросы журналистов.
— Проводим определенные тесты, проверяем состояние игроков, чтобы потом в конце сбора сравнить показатели, как мы обычно делаем. Ну, и начнем потихонечку добавлять нагрузки. Сегодня была такая тренировка, чтобы не было повреждений. Надо быть аккуратными, — сказал Черчесов.
— Сборная тренировалась не в полном составе. Почему?
— Габулов, Нойштедтер и Черышев присоединятся к нам в Австрии (команда отправится на сбор 20 мая. — Прим. «СЭ»), потому что у них еще игры в своих чемпионатах. А у Дзюбы поднялась температура — 37 — не стали рисковать. Артем побегал в зале, чтобы не попасть под дождь и не усугубить. Надеемся, вернется в общую группу завтра.
— Ливень не скорректировал планы?
— Что планировали, то и сделали. Поле в хорошем состоянии. И второе поле будет готово скоро, так что никаких проблем и дискомфорта.
— Как нашли Сергея Игнашевича? Он вот сказал, что чувствует себя новичком.
— Новичок? Знакомое слово! Только в последнее время мы его в другом контексте употребляем. А так все хорошо, мы его приняли отлично, знаем давно. Это, наверное, к слову он сказал про новичка. Состояние хорошее.
— Игнашевич будет работать наравне со всеми, или, учитывая возраст, могут быть послабления?
— Дело не в возрасте. Мы смотрим на состояние. Изучаем, кто в каком состоянии и так планируем нагрузки. Возраст в данном случае роли не играет. Отсматриваем всех внимательно. И, кстати, у нас тренер по физподготовке из ЦСКА и врач оттуда, так что состояние Игнашевича нам хорошо известно, делать все будем точно.
— Мариу Фернандес заговорит
— Говорить, наверное, не будет. Если за шесть лет не выучил, то за месяц, даже при всей нашей расторопности в языках, вряд ли будет прогресс. Вообще самое главное, чтобы он понимал, что делать на поле. А понимает Мариу все прекрасно, коллектив его принял, проблем нет.
— Какие надежды у сборной на чемпионат мира?
— Надежд нет, есть цели, к которым надо спокойно, в рабочем режиме подготовиться.
— А цели какие?
— Вам все расскажи, а вы больше сюда не придете. Давайте подождем до завтра.
— 27 дней до чемпионата мира. Нерв уже чувствуется
— Нерв, может быть, у тебя присутствует, раз спрашиваете. А мы как обычно работаем. Понятно, что чем ближе чемпионат мира, тем выше будет градус на улице, а вы к нам его будете приносить. А так — шутки в сторону, готовимся, изучаем соперника. Все идет своим чередом.
— Слухи о допинговых расследованиях влияют на подготовку?
— Вы начали с правильного слова — слухи. На нас это не влияет. Мы это не только слышим, но и участвуем — имею в виду постоянные
— Несколько слов о группе, — вопрос от иностранного журналиста.
— Повторяться не хочется. Чем ближе чемпионат мира, тем меньше времени на подготовку. Мы и готовимся.
— Интервью Игоря Денисова читали?
— Дальше какой вопрос?
— А самый главный соперник кто?
— Ответов на такие вопросы не бывает. Надо хорошо и качественно подготовиться.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Новогорска.