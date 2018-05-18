Сергей Игнашевич: Есть ощущение, что я новичок в сборной

Источник: РИА "Новости"

— Столько было улыбок, когда ты приехал. Скажи, как Станислав Саламович тебя уговорил? Он сказал, что все было быстро.

— Да, он позвонил, мы встретились. Я дал свое согласие. На самом деле, короткий был разговор. У Черчесова было время убедиться в моем уровне в последнее время, поэтому, если он считает, что я нужен сборной, то я готов приложить максимум усилий, чтобы помочь команде. В какой роли он меня видит, сколько времени будет доверять — для меня неважно.

— Сам много думал?

— Нет, не думал даже. Сборная всегда занимает очень много места в жизни и карьере каждого футболиста, поэтому для меня большая честь здесь находиться. Я все-таки не двадцатилетний парень, поэтому сердце не так сильно бьется, как у Саши Головина, например. Очень помогает, что знакомые лица и персонал, и ребята, с которыми я много лет поиграл в сборной, — приводит слова Игнашевича пресс-служба РФС.