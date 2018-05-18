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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

Стойлов вызвал Зеньковича в сборную Казахстана на матч с Азербайджаном

Нападающий «Атырау» Игорь Зенькович вызван в сборную Казахстана по футболу, сообщается на официальном сайте «нефтяников».

«В связи с подготовкой национальной сборной команды Казахстана к отборочным матчам Лиги наций 2018 года, КФФ организует учебно-тренировочные сборы в Астане с 1 по 6 июня.

В рамках данных сборов 5 июня пройдет товарищеский матч со сборной Азербайджана.

На УТС главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов вызвал также нападающего «Атырау» Игоря Зеньковича, говорится в официальном письме Федерации.

Как ожидается, форвард присоединится к сборной 31 мая после выездного матча в Шымкенте с «Ордабасы», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в нынешнем чемпионате Зенькович провел за «Атырау» семь матчей, но результативными действиями не отметился. Матч против сборной Азербайджана может стать для него дебютным в составе команды Казахстана.

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