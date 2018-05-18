Стойлов вызвал Зеньковича в сборную Казахстана на матч с Азербайджаном
Нападающий «Атырау» Игорь Зенькович вызван в сборную Казахстана по футболу, сообщается на официальном сайте «нефтяников».
Нападающий «Атырау» Игорь Зенькович вызван в сборную Казахстана по футболу, сообщается на официальном сайте «нефтяников».
«В связи с подготовкой национальной сборной команды Казахстана к отборочным матчам Лиги наций 2018 года, КФФ организует
В рамках данных сборов 5 июня пройдет товарищеский матч со сборной Азербайджана.
На УТС главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов вызвал также нападающего «Атырау» Игоря Зеньковича, говорится в официальном письме Федерации.
Как ожидается, форвард присоединится к сборной 31 мая после выездного матча в Шымкенте с «Ордабасы», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в нынешнем чемпионате Зенькович провел за «Атырау» семь матчей, но результативными действиями не отметился. Матч против сборной Азербайджана может стать для него дебютным в составе команды Казахстана.