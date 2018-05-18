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Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии на два года
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес продлил контракт с командой на два года.
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес продлил контракт с командой на два года.
По информации Sky Sports, новое соглашение Мартинеса со сборной Бельгии истекает в 2022 году.
Под руководством Мартинеса, который возглавляет команду с 2016 году, бельгийцы вышли на чемпионат мира, где сыграют в группе с Панамой, Тунисом и Англией.
Ранее Мартинес работал с «Суонси», «Уиганом» и «Эвертоном».