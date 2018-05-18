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10:50 (мск), источник: Советский спорт

Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии на два года

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес продлил контракт с командой на два года.

Источник: AP 2018

По информации Sky Sports, новое соглашение Мартинеса со сборной Бельгии истекает в 2022 году.

Под руководством Мартинеса, который возглавляет команду с 2016 году, бельгийцы вышли на чемпионат мира, где сыграют в группе с Панамой, Тунисом и Англией.

Ранее Мартинес работал с «Суонси», «Уиганом» и «Эвертоном».

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