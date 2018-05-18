Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии на два года

По информации Sky Sports, новое соглашение Мартинеса со сборной Бельгии истекает в 2022 году.

Под руководством Мартинеса, который возглавляет команду с 2016 году, бельгийцы вышли на чемпионат мира, где сыграют в группе с Панамой, Тунисом и Англией.