В РФС недовольны словами футболиста «Локомотива»

«Я очень расстроился после этого интервью. Не понимаю, зачем раскачивать лодку за 20 с лишним дней до чемпионата мира. До праздника осталось ждать совсем немного. Уже все забыли, состав объявили. Зачем так делать?» — заявил Созин.