Черчесов: Сейчас Дзюба забивает, чего нельзя сказать о Заболотном
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему включил в расширенный список национальной команды на чемпионат мира — 2018 Артёма Дзюбу, а не Антона Заболотного.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему включил в расширенный список национальной команды на чемпионат мира — 2018 Артёма Дзюбу, а не Антона Заболотного.
«Выбор состава — не самый лёгкий процесс. Мы всех уважаем, но
Почему Дзюба, а не Заболотный? Сейчас Артём лучше себя проявляет, забивает, ведёт за собой команду, чего нельзя сказать о Заболотном, который перешёл в «Зенит». Антон же не показывает своих лучших качеств, хорошо, что сумел в последнем матче забить мяч. Двоих однотипных игроков вызывать посчитали неправильным", — цитирует Черчесова