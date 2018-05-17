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18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов: Сейчас Дзюба забивает, чего нельзя сказать о Заболотном

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему включил в расширенный список национальной команды на чемпионат мира — 2018 Артёма Дзюбу, а не Антона Заболотного.

Источник: РИА "Новости"

«Выбор состава — не самый лёгкий процесс. Мы всех уважаем, но кто-то сейчас выглядит лучше, кто-то хуже. Кому-то не повезло, был травмирован. Все футболисты амбициозные, но и у нас есть желание делать команду, поэтому нужно принимать решения.

Почему Дзюба, а не Заболотный? Сейчас Артём лучше себя проявляет, забивает, ведёт за собой команду, чего нельзя сказать о Заболотном, который перешёл в «Зенит». Антон же не показывает своих лучших качеств, хорошо, что сумел в последнем матче забить мяч. Двоих однотипных игроков вызывать посчитали неправильным", — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

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