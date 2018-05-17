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14:07 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по футболу располагается на 79-м месте в рейтинге ФИФА

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу по-прежнему располагается на 79-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В новом опубликованном списке по сравнению с рейтингом в апреле позиции национальной команды под руководством Игоря Криушенко не изменились. В активе сборной 410 баллов.

Первое место занимает действующий чемпион мира сборная Германии — 1 544. На второй строке рейтинга располагается Бразилия — 1 384, третье место у Бельгии — 1 346 баллов.

Из стран бывшего СССР наиболее высокий рейтинг ФИФА у футболистов Украины — 30-е место (777 очков). Команда России, которая станет хозяйкой стартующего в июне чемпионата мира по футболу, занимает 66-ю позицию — 493 балла.

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