Сборная Беларуси по футболу располагается на 79-м месте в рейтинге ФИФА

Источник: РИА "Новости"

В новом опубликованном списке по сравнению с рейтингом в апреле позиции национальной команды под руководством Игоря Криушенко не изменились. В активе сборной 410 баллов.

Первое место занимает действующий чемпион мира сборная Германии — 1 544. На второй строке рейтинга располагается Бразилия — 1 384, третье место у Бельгии — 1 346 баллов.