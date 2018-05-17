Денисов: Черчесов сказал мне: «Пошли в душ, я тебе там шею сломаю»
Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о конфликте с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым во времена их работы в «Динамо».
Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о конфликте с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым во времена их работы в «Динамо».
«Если смотреть в общем, «Динамо» — это худшие четыре года в моей карьере. Там такие безграмотные работники, что как раз можно вешаться. Но самое лучшее время в команде, как ни странно, у меня было, когда пришли Черчесов и Аджоев. Первые полгода было фантастически всё. Были победы, победы, победы. Но потом
Игра с «Зенитом». За неделю до этого я повреждаю икроножную мышцу и улетаю лечиться в Питер, мне звонит Саламыч и говорит: «Игорь, ты должен приехать» — «Саламыч, вы просите — я сделаю». Вернулся в Москву, делал уколы и к «Зениту» готовился отдельно. Сыграть было важно, потому что это был матч за 6 очков, мы тогда шли вровень.
В это время, как я уже сейчас знаю, Юсупов подписал контракт с «Зенитом». Но в тот момент он был лучшим в «Динамо», просто лучшим. Не я, не
Проходит игра, мы проигрываем 0:1 — и всё, отпускаем «Зенит» вперёд. В раздевалке это видели все, абсолютно все русские игроки — они сейчас
Следующая игра — с «Локомотивом».
Перед каждым матчем он отбивает футболистам руки. Мне даёт, я — не даю и смотрю ему в глаза.
На следующий день вызывает меня в кабинет. «Саламыч, я буду разговаривать только при президенте — чтобы мои слова потом не были перевёрнуты» — «Нет, пока мы с тобой не договоримся, ты отсюда не выйдешь» — «Мне не о чем разговаривать, зовите президента».
На следующий день меня вызвали в кабинет, где были Ротенберг, Гурам Аджоев, Черчесов и юрист. Там были два листа со штрафами на 21 миллион рублей. Формулировка первого — ты повлиял на определение состава, второго — ты нагрубил тренеру. Они эти деньги сняли с зарплаты, но потом мы с «Динамо» судились и все суды выиграли. Что логично: это был полный бред", — цитирует Денисова Sports.ru.