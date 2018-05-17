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12:07 (мск), источник: TeamRussia.pro

Сборная России сохранила 66-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА представил обновленный рейтинг футбольных сборных.

Источник: РИА "Новости"

Сборная России осталась на 66-м месте, имея в активе 493 очка. Соперники россиян по группе чемпионата мира-2018 Уругвай (17-е место) и Египет (46) сохранили свои позиции в рейтинге. Саудовская Аравия переместилась с 70-го места на 67-е.

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Лидером рейтинга продолжает оставаться команда Германии. На втором месте располагается Бразилия. Тройку лучших замыкают бельгийцы.

Рейтинг ФИФА от 17 мая:

1 (1). Германия — 1544 очка
2 (2). Бразилия — 1384
3 (3). Бельгия — 1346
4 (4). Португалия — 1306
5 (5). Аргентина — 1254
6 (6). Швейцария — 1179
7 (7). Франция — 1166
8 (8). Испания — 1162
9 (9). Чили — 1146
10 (10). Польша — 1118

17 (17). Уругвай — 976
46 (46). Египет — 636
66 (66). Россия — 493
67 (70). Саудовская Аравия — 462.

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