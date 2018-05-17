Сборная России сохранила 66-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России осталась на 66-м месте, имея в активе 493 очка. Соперники россиян по группе чемпионата мира-2018 Уругвай (17-е место) и Египет (46) сохранили свои позиции в рейтинге. Саудовская Аравия переместилась с 70-го места на 67-е.