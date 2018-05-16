Капелло: Манчини способен добиться успеха со сборной Италии

«Манчини — тренер, который многого добился на клубном уровне, а также имеет богатый опыт на международной арене. Он способен добиться успеха со сборной, но результаты также зависят и от игроков.

Ему нужно быть умным и найти правильную систему, понять, что каждый игрок может дать сборной Италии. Кроме того, важны тактические и технические решения, основанные на имеющихся у него ресурсах, — цитирует Капелло Mediaset Premium.